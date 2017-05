FRANKFURT/BAD VILBEL (dpa-AFX) - Beginnt die Bieterschlacht um Stada auf ein Neues? Der unterlegene Finanzinvestor Advent soll Kreisen zufolge mit der chinesischen Firma Shanghai Pharmaceuticals mit dem Gedanken spielen, für den deutschen Pharmakonzern ein neues Angebot auf den Tisch zu legen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend und beruft sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Advent und sein chinesischer Partner würden über eine Offerte von rund 70 Euro sprechen. Allerdings sei noch keine Entscheidung gefallen, hieß es weiter bei Bloomberg.

Bain und Cinven hatten sich in einem mehrwöchigen Bieterwettstreit gegen das konkurrierende Konsortium aus den Investoren Advent und Permira durchgesetzt, nachdem sie ihr Angebot zuletzt kräftig aufgestockt hatten. Die Stada-Aktionäre sollen für jede Aktie eine Barzahlung von 65,28 Euro plus eine Dividende für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 0,72 Euro bekommen. Stada hat seinen Aktionären die Annahme des 5,3 Milliarden Euro schweren Angebots empfohlen. Die Finanzinvestoren wollte sich auf Anfrage Bloombergs am Abend nicht äußern.

An der Börse zog die im MDax notierte Stada-Aktie nachbörslich kräftig an./stk/tos

