Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem sich der europäische Benchmarktindex lange Zeit des Tages für keine Richtung hatte entscheiden können, schloss er kaum verändert. Eindeutiger präsentierte sich der deutsche Aktienmarkt, der DAX war bereits am Morgen auf ein Rekordhoch geklettert. Hier begrüßten die Anleger die sich abzeichnende Kontinuität in der Politik. "Bundeskanzlerin Angela Merkel befindet sich für die Bundestagswahl am 24. September in einer guten Ausgangsposition", hieß es nach der NRW-Wahl von Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei Berenberg. Positiv wurde die Ölpreisrally gewertet, die den europäischen Sektor befeuerte. Der deutsche Leitindex schloss 0,3 Prozent höher bei 12.807 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handel 0,1 Prozent höher bei 3.642 Zählern.

Vier Gründe, die für ein Investment in Europa sprechen

Die niederländische Fondsgesellschaft Robeco favorisiert den europäischen Aktienmarkt. Die Anleger konzentrierten sich in Europa eher auf unerfreuliche Themen wie den Brexit und die Ausbreitung des Populismus als auf die guten Fundamentaldaten, sagte Lukas Daalder, Chief Investment Officer der Fondsgesellschaft. Während US-Aktien "für Perfektion" gepreist seien, würden europäische Aktien für "Depression" gehandelt. Daalder spricht von "verlockenden Bewertungslücken" und sieht im Wesentlichen vier Gründe, warum europäische Aktien künftig zumindest besser im Markt liegen sollten als US-Pendants.

Erstens expandiere die Wirtschaft der Eurozone seit zwei Jahren genauso schnell wie die US-Wirtschaft. Da die Bevölkerung aber langsamer wachse, nehme das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf stärker zu. Das hohe Maß an politischer Unsicherheit verbunden mit den Sorgen um Brexit, Italien und Griechenland hätte 2017 wie ein politisches Minenfeld erscheinen lassen. Nun stelle sich die Lage weniger bedrohlich dar. Zudem könnte sich das erste Quartal als wachstumsstärkstes seit mehr als fünf Jahren erweisen, woraus weltweit ein starker zweistelliger Prozentanstieg des Gewinns je Aktie entstanden sein sollte. Und viertens sei im Stoxx-600 der Gewinn je Aktie im Vorjahresvergleich vermutlich um 26 Prozent gestiegen, die Aktienkurse aber nur um 13 Prozent. Im S&P-500 seien die Gewinne dagegen nur um 13 Prozent gestiegen, die Aktienkurse aber um 15 Prozent.

Ölsektor günstig bewertet

Positiv wurde an der Börse aufgenommen, dass sich die Ölländer Saudi-Arabien und Russland auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung um neun Monate verständigt hatten. Damit würde die Förderbeschränkung, die zunächst bis Ende Juni dieses Jahres galt, bis zum März 2018 ausgedehnt. Der Vereinbarung muss noch das Erdölkartell Opec bei dem Treffen am 25. Mai zustimmen. Eine endgültige Einigung verringerte das Angebot. Der Brent-Ölpreis stieg um 2,4 Prozent auf 52,10 US-Dollar, der höchste Stand seit Ende April. Das wiederum verhalf dem europäischen Ölsektor zu einem Kursplus von 0,9 Prozent. Eine Kaufempfehlung der Barclays Bank trieb den Kurs des österreichischen Ölproduzenten OMV sogar um 7,3 Prozent nach oben.

Die Analysten von Bernstein stuften europäische Ölaktien als günstig ein. Gemessen am Preis-Buchverhältnis liege die Branchenbewertung nun nahe dem 30-Jahrestief. Dagegen sei die relative Dividendenrendite so hoch wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. "Diese Daten sprechen für einen vergleichsweise guten Return in den kommenden zwei bis fünf Jahren", so Bernstein.

RWE verteuerten sich um knapp 4 Prozent. Der Stromerzeuger hat im ersten Quartal nach Abzug von Steuern den Gewinn auf rund 1,3 Milliarden Euro erhöht. Das sind rund 30 Prozent mehr, als Analysten erwartet hatten. Die Analysten von IR sahen RWE im Auftaktquartal hinsichtlich 2017 auf Kurs.

Aussicht auf Ankeraktionär stützt K+S

Gesucht waren K+S, die um 4,6 Prozent zulegten. Der Düngemittelproduzent verhandelt über den Einstieg eines Großaktionärs. Ein Ankeraktionär bedeute eine Stabilisierung, "also Stärke für das Unternehmen", sagte der neue CEO Burkhard Lohr der FASZ. Die Medien- und Internetgruppe Naspers investiert knapp 400 Millionen Euro in den Essenslieferanten Delivery Hero. Das ließ den Kurs von Rocket Internet, dem Großaktionär von Delivery Hero, um 3,8 Prozent zulegen.

Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs ließ Infineon um 2,7 Prozent zulegen und damit auf den höchsten Kurs seit 15 Jahren. Nach Ansicht der Analysten unterschätzt der Markt das gute Wachstumsprofil des Halbleiterkonzerns. Nach positiven Kommentaren der Landesbank Baden-Württemberg und von HSBC legten Jenoptik um 3,8 Prozent zulegen. Ein von 50 auf 70 Euro erhöhtes Kursziel von HSBC für Drillisch schob den Kurs um 6,1 Prozent nach oben.

In London fielen Tui um 4,1 Prozent. Der Reiseveranstalter hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 den operativen Verlust ausgeweitet. Analyst Mark Irvine-Fortescue von Panmure verwies zudem auf hohe Investitionen in das künftige Wachstum bei Tui.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.641,88 +4,36 +0,1% +10,7% Stoxx-50 3.271,56 +0,67 +0,0% +8,7% Stoxx-600 395,97 +0,34 +0,1% +9,6% XETRA-DAX 12.807,04 +36,63 +0,3% +11,6% FTSE-100 London 7.454,37 +18,98 +0,3% +4,4% CAC-40 Paris 5.417,40 +11,98 +0,2% +11,4% AEX Amsterdam 535,41 +0,71 +0,1% +10,8% ATHEX-20 Athen 2.077,88 -18,79 -0,9% +19,4% BEL-20 Brüssel 4.023,65 +15,31 +0,4% +11,6% BUX Budapest 34.462,02 +26,49 +0,1% +7,7% OMXH-25 Helsinki 4.002,51 +14,75 +0,4% +8,8% ISE NAT. 30 Istanbul 117.561,24 +712,63 +0,6% +23,1% OMXC-20 Kopenhagen 991,15 +3,49 +0,4% +12,1% PSI 20 Lissabon 5.237,14 +6,46 +0,1% +12,1% IBEX-35 Madrid 10.957,80 +60,80 +0,6% +17,2% FTSE-MIB Mailand 21.704,46 +129,01 +0,6% +12,8% RTS Moskau 1.117,55 +17,80 +1,6% -3,0% OBX Oslo 653,15 +4,60 +0,7% +5,7% PX-GLOB Prag 1.335,45 +3,28 +0,2% +11,4% OMXS-30 Stockholm 1.649,84 +3,39 +0,2% +8,7% WIG-20 Warschau 2.377,15 +8,65 +0,4% +22,0% ATX Wien 3.133,62 +51,51 +1,7% +19,7% SMI Zürich 9.108,25 -15,16 -0,2% +10,8% DEVISEN zuletzt +/- % Mo,8.10 Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0978 +0,40% 1,0934 1,0920 +4,4% EUR/JPY 124,66 +0,46% 124,09 123,73 +1,4% EUR/CHF 1,0940 -0,06% 1,0947 1,0955 +2,1% EUR/GBP 0,8498 +0,30% 0,8473 1,1800 -0,3% USD/JPY 113,56 +0,05% 113,51 113,32 -2,9% GBP/USD 1,2919 +0,11% 1,2905 1,2885 +4,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,43 48,17 +2,6% 1,26 -12,9% Brent/ICE 52,10 50,84 +2,5% 1,26 -11,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,99 1.228,80 +0,4% +5,19 +7,2% Silber (Spot) 16,69 16,46 +1,4% +0,23 +4,8% Platin (Spot) 933,09 922,10 +1,2% +10,99 +3,3% Kupfer-Future 2,54 2,52 +1,0% +0,02 +1,2% ===

