Frankfurt (ots) - Nun sorgen sich Bundestag und mehr noch Bundesregierung, dass der Konflikt, eskaliert er weiter, die Türkei von dem Verteidigungsbündnis entfremdet und Russland in die Arme treibt. Doch wie groß darf der Preis sein, das zu verhindern? Noch kann man davon ausgehen, dass auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan blufft, wenn er weiter an der Eskalationsschraube dreht. Angesichts der immer neuen Kraftgesten, darunter auch die Inhaftierung zweier Deutscher, bedarf es eines klaren Signals. Man muss dafür nicht unbedingt die Bundeswehr abziehen. Aber Deutschland sollte die Krise zum Anlass nehmen, endlich eine klare und geschlossene Haltung von EU und Nato gegenüber der Türkei voranzutreiben. Auch Erdogan braucht den Westen zu sehr, um es sich nicht komplett mit ihm zu verscherzen.



