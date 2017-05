FRANKFURT/ESSEN (dpa-AFX) - Nach jahrelanger Abstinenz vom Anleihemarkt hat sich der Versorger Eon einen Milliardenbetrag am Kapitalmarkt geliehen. Bei hoher Nachfrage seien insgesamt drei Anleihen mit einem Volumen von zwei Milliarden Euro platziert worden, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Die Laufzeiten lagen bei zwölf, sieben und gut vier Jahren. Der Erlös werde in zur Jahresmitte anstehende Milliardenzahlungen an den staatlichen Atomfonds fließen, hieß es.

Bei 12-jähriger Laufzeit lag der Zinssatz bei 1,625 Prozent, bei den siebenjährigen Papieren bei 0,875 Prozent und bei der dritten Tranche mit Laufzeitende im August 2021 bei 0,375 Prozent.

Nach acht Jahren ohne Anleiheemissionen hat Eon sich damit erstmals wieder einen Milliardenbetrag am Anleihemarkt geliehen. Bereits im März hatte das Unternehmen sich über eine Kapitalerhöhung Geld besorgt und zudem eine Anleiheemission angekündigt. Eon-Chef Johannes Teyssen sprach von einem bei der Emission angepeilten Volumen von bis zu drei Milliarden Euro.

Eon ist auf das Geld dringend angewiesen. Das Unternehmen sitzt bereits auf einem hohen Schuldenberg und hat im vergangenen Jahr einen Rekordverlust eingefahren. Die Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's haben die Kreditwürdigkeit des Konzern zuletzt herabgestuft.

Dieses Jahr laufen zwei Eon-Anleihen mit einem Volumen von insgesamt knapp 2,7 Milliarden Euro aus. Diese Papiere stammen noch aus Hochzinszeiten und Eon zahlt dafür deutlich höhere Zinsen, als das Unternehmen jetzt bieten musste./tos/stk

