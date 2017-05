Der DAX legte eine Seitwärtsbewegung ein, die wie gesagt gut ist, da wir sonst eine Übertreibung bekommen hätten. Heute brach er nach oben aus und wir sehen neue Hochs. Ideal wäre auch ein Ausbruch des DOWs, aber was ist an den Märkten schon normal. Beim DAX ist erst unter 12400 Land unter, dann gewinnt das Gap an Anziehungskraft. Viele haben beim Ausbruch bei 12400 auf ein schliessen des Gaps ...

Den vollständigen Artikel lesen ...