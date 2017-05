Bonn (ots) - Die EU-Strategie für Syrien, die Situation der Christen im Nahen Osten und die Lage im Flüchtlingscamp "Dadaab", dem größten Flüchtlingscamp der Welt in Kenia, sind in dieser Woche Themen im EU-Parlament in Straßburg. phoenix berichtet am Dienstag in "Vor Ort" und "Der Tag" über die Debatten.



Am Mittwoch steht eine Aussprache über die Brexit-Leitlinien auf der Tagesordnung, die jüngst bei einem EU-Gipfel festgelegt wurden. phoenix überträgt die Debatte, an der unter anderem Donald Tusk und Jean-Claude Juncker teilnehmen, live. Bereits ab 8.45 Uhr hat Reporter Klaus Weber unter anderem David McAllister (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament, zu Gast, um die entscheidenden Punkte der Debatte zu erörtern.



