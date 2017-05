Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel rückt von 1-Million-Ziel bei Elektroautos ab

Kanzlerin Angela Merkel ist offiziell von dem Vorhaben der Bundesregierung abgerückt, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen zu haben. "So, wie es im Moment aussieht, werden wir dieses Ziel nicht erreichen", sagte die CDU-Vorsitzende am Montag bei einer Veranstaltung der Unions-Bundestagsfraktion in Berlin.

Konservativer Edouard Philippe wird französischer Premierminister

Der gemäßigt konservative Politiker Edouard Philippe wird neuer französischer Premierminister. Staatschef Emmanuel Macron ernannte den 46-jährigen Abgeordneten und Bürgermeister der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre am Montag zum Regierungschef, wie der Präsidentenpalast mitteilte. Macron will vor der Parlamentswahl im Juni ein breites politisches Bündnis schmieden, um eine Regierungsmehrheit für seine sozialliberalen Reformvorhaben zu gewinnen.

Merkel will Macrons Vorschlägen über Eurozone offen begegnen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die Vorschläge des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Reform der Eurozone bei ihrem am Nachmittag anstehenden Treffen nicht a priori abbügeln. Sie werde ihm nicht sagen, "was alles nicht geht", erklärte die Kanzlerin bei einer Pressekonferenz in Berlin mit NRW-Wahlsieger Armin Laschet.

Behörde ruft nach Cyberangriff zu mehr Investitionen in IT-Sicherheit auf

Nach der Cyberattacke auf Firmen und Behörden weltweit hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) dazu aufgerufen, mehr in die IT-Sicherheit zu investieren. Der Vorfall zeige, dass das IT-Sicherheitsniveau in Deutschland sehr unterschiedlich sei, erklärte BSI-Präsident Arne Schönbohm am Montag. Während Teile der Wirtschaft gut aufgestellt seien, gebe es in anderen Teilen Nachholbedarf.

Deutschland und Österreich einigen sich im Stromkrach

Deutschland und Österreich haben den Streit um den Strommarkt beigelegt. Beide Länder vereinbarten über ihre zuständigen Behörden, ein Engpassmanagement einzuführen. "Wir haben ein gutes Ergebnis erzielen können und ich freue mich sehr, dass dieses Projekt nun gemeinschaftlich vorangetrieben wird", sagte Jochen Homann, Präsident der deutschen Bundesnetzagentur.

Hendricks verschiebt geplante USA-Reise

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat ihre ab diesem Montag geplante Reise in die USA kurzfristig abgesagt. Ihr Sprecher Michael Schroeren verwies in Berlin auf Termine von Hendricks nach der SPD-Niederlage bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sowie auf wichtige Beratungen im Bundestag. Daher sei die Reise um einige Wochen verschoben worden.

Deutsche Bank/Matherat: Regulierung setzt widersprüchliche Anreize

Die Bankenregulierung im Euroraum setzt nach Aussage von Sylvie Matherat, Regulierungsvorstand der Deutschen Bank, widersprüchliche Anreize für Banken. "Sie (die Bankenaufsicht) ist verantwortlich dafür, dass wir ordentlich leben und sie ist dafür verantwortlich, dass wir ordentlich sterben, und das passt nicht gut zusammen", sagte Matherat bei einer Konferenz.

DE/Einzelhandelsumsatz sinkt im 1Q trotz Aufwärtsrevision im März

Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland sind im März etwas deutlicher als bisher angenommen gestiegen. Das ändert aber nichts daran, dass sie im Durchschnitt des erste Quartals leicht gesunken sind. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Umsätze im März gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 2,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Vorläufig hatte Destatis Anstiege von 0,1 und 2,3 Prozent gemeldet. Im Durchschnitt des ersten Quartals gingen die Umsätze trotzdem weiterhin um 0,1 Prozent zurück.

Ifo: Deutscher Überschuss im Güterverkehr sinkt im 1Q auf 7,5%

Das Ifo-Institut hat vor dem Hintergrund anhaltender Kritik an Deutschlands hohem Leistungsbilanzüberschuss darauf hingewiesen, dass sich immerhin der Überschuss im reinen Warenhandel im ersten Quartal weiter verringert hat. Der vom neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron kritisierte Exportüberschuss sei auf 7,5 (Vorquartal: 7,6) Prozent gesunken. Damit liege der Handelsüberschuss bereits wieder deutlich unter seinem bisherigen Rekordwert von 8,4 Prozent aus dem zweiten Quartal 2016.

Fast alle Solarfelder aus erster Versteigerung am Netz

Die Solarfelder aus der ersten Photovoltaik-Auktion hierzulande sind bis auf eine Anlage alle am Netz. Das teilte die Bundesnetzagentur mit. Damit haben sich die Befürchtungen der Kritiker der Ausschreibungen nicht bestätigt, wonach ein Teil der Projekte nach dem Zuschlag scheitern könnte, weil sich die Unternehmen überschätzt haben. 24 der 25 der Solaranlagen sind aber mittlerweile fristgerecht in Betrieb genommen. Die meisten stehen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

US-Bank JPMorgan kauft wegen Brexit mehr Bürofläche in Dublin

Die US-Großbank JPMorgan will sich an ihrem Standort Irland deutlich vergrößern. Sie habe zusätzlich Büroräume in Dublin gekauft, dort könnten insgesamt mehr als tausend Menschen arbeiten, teilte das Kreditinstitut mit. In der irischen Hauptstadt beschäftigt JPMorgan bereits rund 500 Angestellte. Sie hatte nach der Abstimmung der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union bereits angekündigt, hunderte ihrer Mitarbeiter aus Großbritannien abzuziehen.

Europäische Staaten wollen von China vorgelegte Erklärung zu Handel nicht unterzeichnen

Mehrere europäische Staaten, darunter Deutschland, haben sich am Montag auf der Gipfelkonferenz zur "Neuen Seidenstraße" geweigert, eine von China vorbereitete Erklärung zum gemeinsamen Handel zu unterzeichnen. Es fehlten Hinweise zu sozialen und Umweltstandards sowie zur Transparenz öffentlicher Märkte, hieß es von Diplomatenseite in Peking. Das von China vorgelegte Dokument sei ein Rückschritt hinter das in den vergangenen Jahren zusammen Erreichte beim Thema Handel.

IWF fordert Bundesregierung zu mehr Ausgaben auf

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Deutschland dazu aufgerufen, seine Kassen zu öffnen, die Einkommensteuer zu senken und die Investitionen in die Infrastruktur zu erhöhen. Auf diese Weise könne eine langfristig zu niedrige Inflation vermieden werden. Außerdem soll die größte Wirtschaftsnation in Europa die Löhne erhöhen und so der Europäischen Zentralbank (EZB) helfen, ihre extrem lockere Geldpolitik zu beenden.

EZB: Eurosystem kauft in der Vorwoche mehr Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 12. Mai 2017 hoch gefahren. Das gesamte Wertpapierkaufvolumen belief sich auf 14,798 (Vorwoche: 12,977) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte.

New Yorker Konjunkturindex fällt im Mai

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Mai wider Erwarten gefallen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts fiel auf minus 1,0. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf plus 7,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 5,2 gelegen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2017 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.