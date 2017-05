Mannheimer Morgen zur Entwicklung von Bilfinger Überschrift: Trendwende möglich Für einen Unternehmenschef ist es naturgemäß nicht einfach, rote Zahlen als gute Nachricht zu verkaufen. Aber Bilfinger-Chef Tom Blades ist das bei der Vorstellung der Zahlen zum ersten Quartal 2017 durchaus gelungen. Der Kurs der Bilfinger-Aktie gab nur leicht nach. Das hängt mit der Vorgeschichte des Mannheimer Konzerns zusammen. Nach mehreren Gewinnwarnungen und hohen Verlusten in den Vorjahren ist es schon ein gutes Zeichen, wenn die - wenn auch vorsichtigen - Prognosen des Vorstands eintreffen. Das würde allerdings nicht reichen, um Anleger und Mitarbeiter zu beruhigen. Deshalb ist es gut und wichtig, dass der Bilfinger-Chef auch Zahlen und Fakten vorweisen kann, die erste Erfolge seiner neuen Ausrichtung belegen können. Er hat zum Beispiel die Kosten gesenkt, kann den Verkauf einiger Einheiten melden und baut wichtige interne Entscheidungsprozesse um. Das sind vielversprechende Zeichen dafür, dass er seine im Februar verkündigte Strategie tatsächlich umsetzen kann - und dass diese zu einer langfristigen Trendwende bei Bilfinger führen können. Leicht wird das laufende Jahr trotzdem nicht für Blades. So muss er zum Beispiel den weiteren Stellenabbau so hinbekommen, dass er das Vertrauen der Mitarbeiter nicht verliert, die Investoren aber mit den erzielten Einsparungen zufrieden sind. Endgültig liefern muss er aber 2018: Dann sollte die nächste Prognose zutreffen und Bilfinger die Verlustzone verlassen haben. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2017 13:02 ET (17:02 GMT)