BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der neue französische Staatspräsident Emmanuel Macron wollen der Europäischen Union gemeinsam neue Impulse geben. Die beiden kündigten am Montag beim Antrittsbesuch Macrons in Berlin einen Fahrplan ("Road Map") für Projekte in der EU und der Eurozone an, die man gemeinsam anstoßen wolle. Dazu soll im Juli nach den französischen Parlamentswahlen eine gemeinsame Kabinettssitzung stattfinden.

"Wir können dem Ganzen eine neue Dynamik geben", sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Macron. "Deutschland wird es auf Dauer nur gut gehen wenn es Europa gut geht." Und Europa werde es nur mit einem starken Frankreich gut gehen./mfi/DP/stk

AXC0289 2017-05-15/19:34