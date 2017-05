WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM steigert im 1. Quartal 2017 das Ergebnis und baut das Portfolio weiter aus

DGAP-News: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Immobilien WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM steigert im 1. Quartal 2017 das Ergebnis und baut das Portfolio weiter aus 15.05.2017 / 20:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

WCM steigert im 1. Quartal 2017 das Ergebnis und baut das Portfolio weiter aus

- Mieterlöse erhöhen sich auf 10,8 Mio. Euro (Vj. 7,7 Mio. Euro) - Wert des Immobilienportfolios steigt auf 796,3 Mio. Euro - Prognose für Geschäftsjahr 2017 bestätigt

Frankfurt am Main, 15. Mai 2017 - Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM ISIN: DE000A1X3X33) hat im ersten Quartal den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr 2017 gelegt. Alle wichtigen Unternehmens- und Portfoliokennzahlen konnten weiter verbessert werden.

Mieteinnahmen und NAV legen deutlich zu

Die Mieterlöse der WCM konnten im ersten Quartal 2017 um 41 Prozent auf 10,8 Mio. Euro erhöht werden, nach 7,7 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Die ,Funds from Operations' (FFO I) lagen mit 5,8 Mio. Euro ebenfalls klar über dem Vorjahreszeitraum von 4,4 Mio. Euro. Auch der EPRA Net Asset Value konnte mit 371,8 Mio. Euro bzw. 2,75 Euro je Aktie zum 31.März 2017 gegenüber den 345,4 Mio. Euro bzw. 2,62 Euro je Aktie vom 31.Dezember 2016 gesteigert werden.

Positive Entwicklung des Portfolios setzt sich fort

Im ersten Quartal konnten bereits zwei größere Transaktionen erfolgreich abgeschlossen werden. In Jena wurde ein Einzelhandelszentrum mit einer Gesamtmietfläche von ca. 12.300 m² für einen Kaufpreis von 21,0 Mio. Euro mit Wirkung zum 1. Februar 2017 erworben. Die Finanzierung dieser Akquisition erfolgte durch die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe, die vom Verkäufer gezeichnet wurde und die Ausgabe von 2,1 Mio. WCM-Aktien mit einer Prämie zum NAV vorsieht. Die verbleibende Differenz wurde mit Barmitteln in Höhe von ca. 1,6 Mio. Euro beglichen sowie der Übernahme einer bereits bestehende Finanzierung in Höhe von 13,0 Mio. Euro.

Ende März wurde zudem die 98,2 Mio. Euro-Akquisition der drei Einzelhandelszentren in den Bundesländern Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt mit einer Gesamtmietfläche von ca. 88.330 m² ebenfalls erfolgreich abgeschlossen (Closing).

Der Gesamtwert des Immobilienportfolios von WCM stieg somit zum 31. März 2017 deutlich auf 796,3 Mio. Euro nach 662,1 Mio. Euro per 31. Dezember 2016. Der EPRA Leerstand betrug zum 31. März 2017 niedrige 4,9 Prozent und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) lag mit 8,1 Jahren weiterhin auf hohem Niveau. Die durchschnittliche Verzinsung der Immobilienkredite fiel mit 1,9 Prozent sogar noch leicht unter die 2,0 Prozent per Ende 2016.

Prognose bestätigt, hervorragende Aussichten aufgrund der angestrebten Transaktion mit TLG

Anlässlich der Vorlage der Quartalsmitteilung bestätigt der Vorstand auf Basis des positiven Geschäftsverlaufs im ersten Quartal die Prognosen zu FFO I und Mieterlösen für 2017. Demnach werden die FFO zwischen 23 und 24 Mio. Euro erwartet und die Mieterlöse sollen sich auf 42 Mio. Euro bis 44 Mio. Euro belaufen. Zudem soll der Hauptversammlung 2018 auch für das laufende Geschäftsjahr wiederum eine attraktive Dividende vorgeschlagen werden.

Am 10. Mai 2017 hat zudem die TLG IMMOBILIEN AG Ihre Absicht bekannt gegeben, den Aktionären der WCM ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Kombiniert, steigen beide Unternehmen zu dem führenden börsennotierten Gewerbeimmobilien-Spezialisten in Deutschland auf. Gemeinsam wird man zukünftig noch effizienter die Möglichkeiten am Deutschen Büro-, Einzelhandel- und Hotel-Immobilien Markt in ertragreiches Wachstum umwandeln können.

Stavros Efremidis, CEO der WCM AG: "Der Start in das neue Geschäftsjahr 2017 ist für uns sehr positiv verlaufen. Wir konnten den Portfoliowert der WCM sowie das Ergebnis bereits im ersten Quartal deutlich erhöhen. Hierzu haben die wertsteigernden Immobilientransaktionen des 1. Quartals ebenso beigetragen wie unsere vielfältigen Asset Management Aktivitäten. Durch die angestrebte Transaktion der WCM und TLG soll die Basis für weiteres erfolgreiches Wachstum gelegt werden.

Die Quartalsmitteilung der WCM AG steht im Investor-Relations-Bereich der Website unter www.wcm.de zur Verfügung.

Konzernkennzahlen 1. Januar - 1. Januar - Verände- Veränderung

nach IFRS 31. März 31. März rung in Prozent 2017 2016 absolut Mieterlöse (in TEUR) 10.849 7.674 3.175 41,4 Ergebnis aus der 9.966 7.156 2.810 39,3 Vermietung (in TEUR) Konzernergebnis (in 14.970 1.730 13.240 >100 TEUR) FFO I (in TEUR) 5.782 4.381 1.401 32,0 FFO I je Aktie (in 0,04 0,04 0 0 EUR) FFO II (in TEUR) 5.782 4.864 918 18,9 FFO II je Aktie (in 0,04 0,04 0 0 EUR) EPRA Ertrag 4.576 2.116 2.460 >100 Ergebnis je Aktie, 0,09 0,01 0,08 >100 unverwässert (in EUR) Ergebnis je Aktie, 0,08 0,01 0,07 >100 verwässert (in EUR) In TEUR 31. März 31. Dezember Verände- Veränderung Bilanzkennzahlen 2017 2016 rung in Prozent absolut Gesamtimmobilienport- 796.303 662.073 134.230 20,3 folio Bilanzsumme 869.682 710.273 159.409 22,4 Eigenkapital (inkl. 337.647 315.933 21.714 6,9 Minderheiten) Finanzielle 482.743 361.864 120.879 33,4 Verbindlichkeiten EPRA NAV 371.800 345.366 26.434 7,7 EPRA NAV je Aktie 2,75 2,62 0,14 5,3 (in EUR) EPRA NNNAV je Aktie 2,50 2,39 0,11 4,5 (in EUR) Ausgewählte Portfoliokennzahlen 31. März 31. Dez. 2017 2016 Anzahl Immobilien 57 53 Vermietbare Fläche 426.357m² 324.031m²

Annualisierte Mieteinnahmen in TEUR 47.500 38.300

EPRA Nettoanfangsrendite (NIY) in Prozent 5,1 5,1 EPRA Leerstandsrate in Prozent 4,9 3,8 Net Loan-to-Value (LTV) in Prozent 56,6 53,1 Durchschnittl. Restlaufzeit der 8,1 8,9 Mietverträge in Jahren Durchschnittl. Zinssatz der 1,9 2,0 Immobilienkredite in Prozent Nach Segmenten Büro Einzelhan- del Anzahl Immobilien 12 45 Vermietbare Fläche 113.985- 312.372m² m² Annualisierte Mieteinnahmen in TEUR 18.209 29.243 EPRA Leerstandsrate in Prozent 7,8 3,1 Durchschnittl. Restlaufzeit der Mietverträge 8,0 8,1 in Jahren Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten in Deutschland und an attraktiven Standorten für Einzelhandelsimmobilien. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an Immobilien ca. 800 Mio. Euro. Die Aktie der WCM AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und seit 21. Dezember 2015 im SDAX notiert

Investor Relations:

Gunnar Janssen Investor Relations WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG +49 69 963 7319 10 g.janssen@wcm.de www.wcm.de

Pressekontakt:

edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop +49 69-905505-52 wcm@edicto.de

15.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: WCM Beteiligungsund Grundbesitz-AG

Bleichstr. 64-66 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 963 7319-10 Fax: +49 (0)69 963 7319-20 E-Mail: g.janssen@wcm.de Internet: www.wcm.de ISIN: DE000A1X3X33 WKN: A1X3X33

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in München, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

573913 15.05.2017

ISIN DE000A1X3X33

AXC0293 2017-05-15/20:16