Köln (ots) - Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat sich skeptisch zu einer schwarz-gelben Koalition in Düsseldorf geäußert. "Das würde eine ganz enge Partie. Fünf Jahre sind lang, da kann viel passieren", sagte der Bundestagsabgeordnete dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe) zu einem möglichen Bündnis von CDU und FDP, das im neu gewählten nordrhein-westfälischen Landtag nur eine Stimme Mehrheit hätte. "Am Ende muss eine Koalition eine stabile Mehrheit und eine tragfähige inhaltliche Basis haben." Zwar seien die Schnittmengen mit der FDP insgesamt größer als mit der SPD. "Allerdings dürfte es beim Thema Innenpolitik umgekehrt sein", fügte er hinzu. Deshalb sei die Marschroute des CDU-Wahlsiegers Armin Laschets "völlig richtig, mit allen Parteien außer AfD und Linkspartei zu sprechen".



