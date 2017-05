Berlin (ots) - Statt einer Linkswende, die ... nach der Wiederbelebung der SPD durch Martin Schulz noch Anfang des Jahres bei der Bundestagswahl im Herbst erneut möglich schien, könnte es eine Wende in eine andere Richtung geben, zu denen, die sich früher als bürgerlich, konservativ, liberal und neoliberal bezeichnet haben. Die Labels passen allerdings nicht mehr ganz: Bürgerliche und Konservative sind seit der Gentrifizierung der Grünen nicht mehr nur im rechten Lager aufgehoben. Neoliberal will keiner mehr sein und die FDP heißt zwar noch liberal, aber das Verständnis hat sich verschoben. Der einst für die Partei konstitutive Bürgerrechts-Flügel ist in Person der Ex-Politiker Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Burkhard Hirsch schon länger nur noch als bücherschreibende Dekoration vorhanden.



