Halle (ots) - Vielmehr bleibt sich der Fonds auch in seinen Deutschland-Analysen treu. Er sieht aber das Problem, dass die Deutschen es mit Sparsamkeit, Zurückhaltung und Bescheidenheit übertreiben. Diese Haltung vertritt übrigens auch die Bundesbank, die ebenfalls völlig unverdächtig ist, vom Klassenkampf zu träumen. Kaum je zuvor haben Arbeitnehmer für Lohnverhandlungen so viel Unterstützung von außen bekommen wie derzeit.



