FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat seine Gewinne zum US-Dollar am Montag im New Yorker Handel verteidigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt in Sichtweite des Tageshochs bei 1,0978 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0972 (Freitag: 1,0876) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9114 (0,9195) Euro.

Der Eurokurs stieg im Tagesverlauf gleichmäßig an. "Einen klaren Grund, warum der Euro so deutlich zugelegt hat, sehe ich nicht", sagte Stephan Rieke, Devisenexperte bei der BHF-Bank. "Generell ist das Umfeld für den Euro jedoch günstiger geworden." Nach der Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten seien die politischen Risiken für den Euro geringer geworden. Zudem gehe der Markt davon aus, dass die EZB bald ihren Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik verbal vorbereiten wird. Dieses günstigere Umfeld sorge für steigende Kapitalzuflüsse in die Eurozone, sagte Rieke./ag/stk

