BONN (IT-Times) - Schaut man sich die jüngsten Schlagzeilen des Unternehmens Solarworld AG in diesem Jahr an, so könnte man meinen, das Unternehmen ist auf gnadenlosem Erfolgskurs. Doch nun droht die Pleite. In einer Pressemitteilung von 29. März 2017 verkündete der umstrittene Vorstandsvorsitzende und...

Den vollständigen Artikel lesen ...