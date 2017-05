Andersen Global freut sich, durch die Hinzunahme der Kanzlei, die zuvor unter dem Namen WTS ADEBIYI Associates lief, seine Präsenz in Nigeria bekannt zu geben. Der Kooperationspartner wird Andersen Global mit Wirkung vom 1. Juli 2017 in Nigeria unter dem Namen Adebiyi Tax Legal beitreten und später den Namen Andersen mit Niederlassungen in Lagos wie auch Abuja übernehmen. Dies wird Andersens Expansion in Afrika einläuten.

Der führende Partner Olaleye Adebiyi äußerte sich folgendermaßen: "Als ehemaliger Mitarbeiter von Arthur Andersen bin ich sehr erfreut, mich wieder der Kultur anschließen zu dürfen, die zur Prägung meiner Werte beigetragen hat es ist für mich, als ob ich zu meinem kulturellen Erbe zurückkehren würde. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird es uns ermöglichen, bessere Lösungen für unsere Klienten zu entwickeln und eine umfassendere und qualitativ hochwertige Deckung auf internationaler Ebene zu bieten."

Das Unternehmen wird Steuer- und Rechtsberatungsleistungen für internationale, multinationale und individuelle Klienten in Nigeria, Westafrika und weltweit bieten. Seine Fachgebiete umfassen Steuerberatungs- und regulatorische Dienstleistungen, Transferpreise, Energie und Infrastruktur, Verbraucher- und Industriemärkte, Familienvermögen und Privatklienten sowie Steuerbeschlüsse bzw. -verfahren.

"Olaleye und sein Team haben ihren Einsatz für ihre Klienten beständig unter Beweis gestellt, und sie werden bei der Verbesserung der Lösungen für unsere Klienten in Afrika eine maßgebliche Rolle spielen", so der CEO von Andersen Tax, Mark Vorsatz. "Die Hinzunahme einer Niederlassung in Nigeria ist ein strategischer Schachzug und unser Einstieg in diese Region. Wir führen gegenwärtig weitere Gespräche und werden unsere Kapazitäten in Afrika auch weiterhin ausbauen, indem wir ähnliche Gruppen hinzufügen, mit denen uns gemeinsame Kernwerte verbinden."

Andersen Global beschäftigt über 2.000 Fachkräfte weltweit und verfügt mit seinen Mitgliedsfirmen und Kooperationspartnern über 63 Niederlassungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

