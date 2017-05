Die SPD will sich nach der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen nicht für eine große Koalition mit der CDU zur Verfügung stellen. Das hat der SPD-Landesvorstand am Montagabend beschlossen.

Die SPD in Nordrhein-Westfalen will nach ihrer schweren Niederlage bei der Landtagswahl keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...