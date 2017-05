DZ Bank senkt fairen Wert für Talanx auf 30 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx von 31,20 auf 30,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Nach der erfolgreichen Sanierung der Industrieversicherung seien weitere Verbesserungen in diesem Segment angesichts eines intensiven Wettbewerbs schwierig zu erreichen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Montag. Die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen im deutschen Privatkundengeschäft brächten voraussichtlich nur sehr langsam Erfolge mit sich.

DZ Bank senkt RWE auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat RWE nach den jüngsten Kursgewinnen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 16 Euro belassen. Die Papiere des Versorgers hätten den fairen Wert erreicht, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer Studie vom Montag. Das Unternehmen sei gut ins Jahr gestartet, erklärte der Experte mit Blick auf die Zahlen für das erste Quartal. Aufgrund der unterdurchschnittlichen Dividende und der geringen Zukunftsinvestitionen sei aber ein Bewertungsabschlag gerechtfertigt.

Warburg Research hebt Ziel für Jenoptik auf 24 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik nach Zahlen von 23,50 auf 24,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Starke Auftragseingänge ebneten den Weg zu einem höheren Jahresausblick, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Montag. Er rechne Mitte des Jahres mit diesem Schritt und schraubte seine Wachstumserwartungen für die Geschäftsbereiche Optische Systeme und Life Sciences nach oben.

Morgan Stanley hebt Ziel für Wacker auf 98 Euro - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Wacker Chemie von 90 auf 98 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Er habe sein Modell angesichts der Dekonsolidierung der Wafer-Tochter Siltronic überarbeitet, schrieb Analyst Paul Walsh in einer Studie vom Montag. Zwar dürfte der operative Gewinn (Ebitda) sinken, dafür habe er aber zugleich den inzwischen deutlich gestiegenen Siltronic-Aktienkurs und die geringere Verschuldung in sein Kursziel für den Chemiekonzern einkalkuliert.

Oddo Seydler hebt Ziel für Deutsche Wohnen - 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für Deutsche Wohnen nach Zahlen zum ersten Quartal von 31 auf 34 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Immobilienkonzern habe gut abgeschnitten und ein starkes operatives Ergebnis (FFO I) je Aktie erzielt, schrieb Analyst Manuel Martin in einer Studie vom Montag. Da die Prognose des Unternehmens konservativ erscheine, erhöhte Martin seine Gewinnschätzungen. Gleichwohl berücksichtige der Aktienkurs bereits die positive Ausrichtung des Unternehmens auf den Berliner Markt, so dass es bei dem aktuellen Votum bleibe.

Oddo Seydler hebt Ziel für Innogy auf 35 Euro - 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für Innogy nach Zahlen zum ersten Quartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Energieunternehmen habe zwar nicht groß überrascht, aber für mehr Klarheit mit Blick auf die sehr herausfordernde Situation in Großbritannien gesorgt, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer Studie vom Montag. Das höhere Ziel reflektiere die unerwartet gute Entwicklung des Geschäftsfeldes Netz & Infrastruktur.

Independent Research senkt Ziel für Innogy auf 35 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Innogy nach Zahlen zum ersten Quartal von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Energieunternehmen habe im Großen und Ganzen wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Montag. Angesichts der anhaltenden Probleme in Großbritannien senkte Diermeier seine Prognosen teils. Gleichwohl befinde sich Innogy mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr auf Kurs.

UBS hebt Ziel für HeidelbergCement auf 90 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HeidelbergCement von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es sei nun an der Zeit, dass die Synergien aus der Italcementi-Übernahme auch bei dem Zementkonzern zu einer positiven Gewinnentwicklung führen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer Studie vom Montag. Das höhere Kursziel begründete er mit Anpassungen an seinen Schätzungen und einem verschobenen Bewertungshorizont.

Warburg Research senkt Merck KGaA auf 'Hold' - Ziel 116 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Merck KGaA nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 115 auf 116 Euro angehoben. Der Chemie- und Pharmakonzern dürfte in Kürze gute Zahlen für das erste Quartal vorlegen, die mittlerweile aber im Kurs enthalten seien, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Montag. Auch bei dem leicht erhöhten Kursziel, das der Experte mit dem Effekt eines verschobenen Bewertungshorizonts begründete, sei das Aufwärtspotenzial nunmehr begrenzt.

Commerzbank hebt Ziel für Aareal Bank auf 42 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Aareal Bank von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die harte Kernkapitalquote (CET 1) - eine wichtige Kennziffer für die Widerstandsfähigkeit einer Bank in Krisenzeiten - sei im ersten Quartal besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Michael Dunst in einer Studie vom Montag. Die laufende Restrukturierung werde zudem die Kostenbasis verringern, weshalb er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) für das Jahr 2019 um 7 Cent auf 3,29 Euro angehoben habe. Für 2017 revidierte der Experte hingegen seine EPS-Prognose um 18 Cent und für 2018 um 10 Cent nach unten wegen zusätzlicher Umbaukosten.

Berenberg hebt Ziel für Carl Zeiss Meditec auf 48 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 43 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken Wachstum aus eigener Kraft im zweiten Geschäftsquartal habe er seine Prognosen für den Medizintechnik-Hersteller erhöht, schrieb Analyst Scott Bardo in einer Studie vom Montag. Wachstumstreiber bleibe das Augenheilkunde-Geschäft.

HSBC hebt Ziel für United Internet auf 50 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für United Internet angesichts der Drillisch-Übernahme von 40 auf 50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Es handele sich um einen klugen Zug, schrieb Analyst Dominik Klarmann in einer Studie vom Montag. Er bezieht nun die Hälfte der Synergien in sein Modell ein - genauso wie die jüngsten Zahlen für das erste Quartal. Die Konsolidierung unter Discountern sei positiv für den deutschen Mobilfunkmarkt insgesamt.

HSBC hebt Ziel für Drillisch auf 70 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Drillisch angesichts der Übernahme durch United Internet von 50 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zu erwartenden Synergien aus der Transaktion legten bedeutendes Aufwärtspotenzial nahe, schrieb Analyst Dominik Klarmann in einer Studie vom Montag. Die Konsolidierung unter Mobilfunkdiscountern sei auch positiv für den deutschen Mobilfunkmarkt insgesamt.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/stk

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

AXC0306 2017-05-15/22:42