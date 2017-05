Tests bilden nach Erhalt experimenteller FCC-Lizenz signifikanten

Fortschritt in der Entwicklung von Infinitus Super Highway



Simi Valley, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Airborne Wireless

Network (OTCQB: ABWN) hat heute eine Aktualisierung und einen

vorläufigen Zeitplan seines "Proof of Concept Aircraft Flight-Test"

für die Entwicklung seines patentierten

Luft-Luft-Kommunikationssystems, des Infinitus Super Highway

bereitgestellt. Das Unternehmen gab letztlich bekannt, dass es ein

Zertifikat für den experimentellen Betrieb der Federal Communications

Commission (FCC) unter dem Aktenzeichen 0378-EX-ST-2017X für Boden-

und Flugtests seines Demonstrationssystems erhalten hat, welche

später für das Jahr 2017 angesetzt sind.



Airborne Wireless Network ist zusammen mit seinen strategischen

Partnern mit Planung und Organisation des Proof of Concept Aircraft

Flight-Test beschäftigt. Das Unternehmen beabsichtigt die Verwendung

von zwei Strahlflugzeugen für Testrouten im Bereich von Roswell (New

Mexico). Airborne Wireless Network arbeitet eng mit seinen

strategischen Partnern bei Planung und Durchführung der Tests

zusammen.



Jason T. de Mos, Vice President der Bereiche Business Development

und Aviation Compliance, sagte: "Das Ziel dieses Tests im Flugzeug

mit drei Punkten ist die Bestätigung im Kleinformat unserer

Möglichkeit, als Repeater und Router in der Luft zu dienen, der

Breitbandsignale von einem Flugzeug zum nächsten sendet und so die

digitale Autobahn am Himmel schafft. Wir haben kürzlich den Erhalt

unserer experimentellen FCC-Lizenz bekannt gegeben und sind jetzt in

der Lage, mit den Testflügen zu beginnen. Damit sind wir einen

Schritt weiter in der Entwicklung unseres Infinitus Super

Highway. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren

strategischen Partnern bei der Durchführung der Tests und der

Verbesserung der Kommunikation in der Luft."



Über Airborne Wireless Network



Das Unternehmen beabsichtigt, durch die Vernetzung von

Verkehrsflugzeugen während des Fluges ein drahtloses

Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzwerk in der Luft zu schaffen. Alle

am Netzwerk beteiligten Flugzeuge agieren dabei als fliegende

Repeater oder Router, die Breitbandsignale von Flugzeug zu Flugzeug

senden und empfangen und so den digitalen Superhighway in der Luft

bilden. Das Unternehmen möchte dies Netzwerk als

Hochgeschwindigkeits-Breitbandpipeline zur Verbesserung der Abdeckung

und Konnektivität nutzen. Das Unternehmen versteht sich nicht als

Einzelhändler von Abdeckung für Endnutzer, sondern als Großanbieter

im Netzbereich mit Zielkunden wie Internetanbietern und

Telefongesellschaften.



Konnektivität wird derzeit weltweit durch Einsatz von Seekabeln,

bodengestützter Glasfaser und Satelliten hergestellt. Das Unternehmen

ist der Überzeugung, dass seine luftgestützte Datenautobahn eine

Lösung sein kann, um eine bestehende Lücke in der Konnektivität der

Welt zu füllen. Steht das Netzwerk und ist vollständig

bereitgestellt, wären seinen Verwendungsmöglichkeiten praktisch keine

Grenzen gesetzt. Sobald das Netzwerk des Unternehmens entwickelt ist,

wird es neben der Konnektivität zu kommerziellen und privaten

Flugzeugen während des Fluges eine kostengünstige

Hochgeschwindigkeitsverbindung zu ländlichen Gebieten, Inselstaaten,

Schiffen auf See und Bohrinseln bieten.



Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.airbornewirelessnetwork.com



Hinweis bezüglich Prognosen:



Diese Pressemitteilung enthält Aussagen die "Prognosen" im Sinne

der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 sind. Diese Aussagen beruhen auf den

derzeitigen Überzeugungen und Erwartungen des Managements des

Unternehmens und unterliegen signifikanten Risiken und

Unsicherheiten. Stellen die zugrunde liegenden Annahmen sich als

nicht korrekt heraus oder treffen die Risiken oder Unsicherheiten

ein, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen

abweichen, die in den Prognosen dargelegt werden.



Risiken und Unwägbarkeiten sind unter anderem: die Verfügbarkeit

von Kapital; die mit der Entwicklung neuer Produkte und Technik und

der betrieblichen Tätigkeit als Unternehmen in der Entwicklungsphase

verbundenen Unsicherheiten; unsere Fähigkeit, zusätzliche, zur

Finanzierung unserer Geschäfts- und Produktentwicklungspläne

erforderliche Finanzierung zu erhalten; unsere Fähigkeit, Produkte

auf Basis unserer Technikplattform zu entwickeln und zu vermarkten;

der Wettbewerb in der Branche, in der wir tätig sind und Produkte

vertreiben; allgemeine Branchenbedingungen; allgemeine

wirtschaftliche Faktoren; die Auswirkung von Branchenvorschriften;

technische Fortschritte; neue Produkte und Patente der Konkurrenz;

Probleme oder Verzögerungen in der Produktion; Abhängigkeit von der

Wirksamkeit der Patente des Unternehmens; sowie das Risiko von

Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Patentstreitigkeiten und/oder

regulatorischer Maßnahmen.



