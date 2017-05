Gerade in der Leistungselektronik gilt es, möglichst voidfreie Lötverbindungen zu realisieren. Jedoch entstehen während des Lötprozesses immer Lötrauche und Aerosole (zusammenfassend als Residues bezeichnet), die auf ausgasende Baugruppenkomponenten (wie Lotpaste, Leiterplatte und Bauelemente) zurückzuführen sind und die ein erhebliches Verschmutzungspotenzial für Reflowlötanlagen darstellen. Ohne ein wirkungsvolles Abscheidesystem in der Reflowlötanlage erhöht sich die Lötrauch-/Aerosolkonzentration in der Prozessgasatmosphäre stetig. Die Folge ist ein größeres Verschmutzungspotenzial von Lötanlagenteilen, dem mit mehr Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen entgegengewirkt werden muss. Insbesondere hermetisch geschlossene Vakuumkammern können dieses Problem verstärken. In einem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Projekt hat Rehm eine energieeffiziente Vakuum-Konvektions-Reflowlötanlage mit geringstmöglichen Kontaminationen durch innovative Abscheidekonzepte entwickelt.

Herzstück: die Vakuumkammer

Zum Erzeugen eines Vakuums sind ein dicht abgeschlossener Raum mit einem endlichen Volumen und eine Pumpe zum Evakuieren der Luft (oder Prozessatmosphäre) notwendig. Die wissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse [1], [2] und eigene praktische Erfahrungen aus dem Kondensationslöten mit Vakuum zeigen, dass zu einer signifikanten Reduktion der Poren im flüssigen Lot in der Regel ein Vakuumlevel von = 20 mbar ausreichend ist. Damit ist die hier anzuwendende Vakuumtechnik dem Bereich des Grobvakuums zuzuordnen [3].

Die Integration einer Vakuumkammer unterbricht den kontinuierlichen Lötprozess einer Konvektionsanlage, wodurch systembedingt ein getakteter Prozess entsteht. Das Erzeugen des Vakuums und das Erreichen des gewünschten Unterdrucks benötigen zusätzliche Zeit. Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte eines hohen Produktdurchsatzes ist die zum Erzeugen des Vakuums notwendige Zeit möglichst kurz zu halten. Ausgehend vom Umgebungsdruck wird die Abpumpzeit eines Rezipienten (geschlossene Kammer) durch die Beziehung (mit V - Volumen der Kammer, - effektives Saugvermögen der Pumpe und dem Druck p) beschrieben [4]. Aus dieser Beziehung folgt, dass für niedrige Abpumpzeiten das Volumen der Kammer zu minimieren und das Saugvermögen zu maximieren ist. Zu diesem physikalischen Zusammenhang kommen weitere prozessspezifische Faktoren hinzu, welche bei der Dimensionierung der Vakuumkammer zu berücksichtigen sind. Insbesondere die Größe der zu verarbeitenden Baugruppen und die Anzahl der Transportspuren bestimmen die Mindestabmessungen. In Bild 1 ist vergleichend der berechnete sowie der in der Vakuumkammer und an der Pumpe gemessene Druck-Zeit-Verlauf dargestellt. Der gemessene Druck erreicht schneller niedrigere Werte als die theoretisch vorausgesagten; dies ist positiv für den praktischen Anwendungsfall. Der Algorithmus von Umrath [4] setzt voraus, dass die einzusetzenden Parameter (das effektive Saugvermögen der Pumpe usw.) genau bekannt sind.

Die Bauweise einer Vakuumkammer für Kondensationslötanlagen kann grundsätzlich nach zwei verschiedenen Ansätzen erfolgen: Kammer mit Schotts oder die Schalenbauweise. Die Vorteile und Nachteile einer Kammer mit Schotts sind aus den Erfahrungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...