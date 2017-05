Die deutsche Industrie sieht erheblichen Handlungsbedarf beim Kampf gegen Cyber-Angriffe. "In der Industrie müssen Unternehmen viele Kompetenzen aufbauen, um Sicherheit in Prozessen und Produkten zu gewährleisten", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, der "Bild" (Dienstag).

Am Wochenende hatten Hacker weltweit Hunderttausende Computer lahmgelegt, unter anderem bei der Deutschen Bahn. "Diese Attacken werden immer versierter und gefährlicher. Digitalisierung muss deshalb in der Politik und in jedem Unternehmen zur Chefsache werden", sagte Kempf weiter. Industrie und Beschäftigte müssten auf dem Gebiet mit "maximaler Sorgfalt" vorgehen.

Bernhard Rohleder, Präsident des Digitalverbands Bitkom, fordert ein Internationales Verteidigungsbündnis gegen Hacker-Angriffe. "Wir brauchen die Cyber-Nato, und müssen noch einen Schritt weiter gehen", sagte Rohleder der "Bild". Deutschland müsse dafür den G20-Vorsitz nutzen. "Auf die Tagesordnung gehört ein Punkt: die Frage nach einem internationalen Bündnis zur Cyber-Abwehr", sagte er weiter.

"Das war ein Warnschuss - der nächste Angriff kommt bestimmt" so der Verbands-Chef.