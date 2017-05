Zusammengeführtes Unternehmen hält branchenweit umfassendstes Portfolio an Hybrid- und Energiespeicher-Lösungen bereit

Greensmith Energy Management Systems, Inc., führender Anbieter hochmoderner Energiespeicher-Technologien und -Softwarelösungen, gab heute bekannt, dass der Technologiekonzern Wärtsilä (Nasdaq OMX Helsinki: WRT1V) einen Vertrag zur Übernahme des Unternehmens unterzeichnet hat. Wärtsilä ist ein Weltmarktführer für moderne Technologien und komplette Lebenszykluslösungen für die Schifffahrts- und Energiemärkte. Das Unternehmen beschäftigt 18.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2016 Nettoumsätze in Höhe von 4,8 Mrd. EUR.

Der Abschluss der Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Genehmigungen der US-Aufsichtsbehörden. Die Übernahme von Greensmith wird Wärtsilä in die Lage versetzen, seine Präsenz auf dem Energiespeichermarkt auszuweiten und sich als globaler Energiesystemintegrator zu etablieren. Greensmith wird als eigenes Unternehmen unter dem Dach von Wärtsilä Energy Solutions tätig sein. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich nicht später als im Juli 2017 erfolgen.

Seit dem Jahr 2008 entwickelt und installiert Greensmith moderne Energiespeichersysteme für eine Reihe der größten Energieerzeuger weltweit. Das Unternehmen hat im Jahr 2016 rund ein Drittel der gesamten Kapazitäten in den Vereinigten Staaten installiert alle Systeme auf der Multianwendungssoftware- und Integrationsplattform GEMS laufend.

"Wir freuen uns auf die Aufnahme in die Wärtsilä Unternehmensfamilie", erklärte John Jung, CEO von Greensmith. "Die Kombination aus Marktstellung und Kompetenz von Greensmith im Bereich der Energiespeichertechnologie und der Weltmarktführerschaft von Wärtsilä im Bereich der integrierten Energielösungen mit mehr als 63 GW an installierter Kraftwerkskapazität in 176 Ländern wird sowohl Markt- als auch Technologie-Synergien für beide Unternehmen erzielen. Wir freuen uns über diese unglaubliche Gelegenheit zur Beschleunigung des Wachstums in einem sich verändernden Energiemarkt und sind gleichzeitig tief bewegt."

Greensmith hat eine Reihe der erfolgreichsten Energiespeichersysteme entwickelt und bereitgestellt, die heute in Betrieb sind, darunter fünf Systeme zur PJM-Frequenzregulierung sowie ein in jüngster Vergangenheit in Kalifornien installiertes 80-MWh-System zur Bekämpfung des Gasaustritts im Aliso Canyon.

Das Energiemanagement-System GEMS5 von Greensmith ist eine bewährte Plattform, die in mehr als 50 Systemen zum Einsatz kommt, um Versorgungsunternehmen, EPCs und unabhängige Energieerzeuger in die Lage zu versetzen, Lebensdauer und Leistungsstärke von Energiespeichersystemen zu maximieren, sich in diese Systeme zu integrieren und den Wert einer Reihe von Produktionsanlagen einschließlich Solaranlagen zu steigern.

"Diese Vereinbarung bietet beste Voraussetzungen für eine optimale Ergänzung", so Javier Cavada, President von Wärtsilä Energy Solutions. "Die Integrierung der Kompetenzen und Fachkenntnisse von Greensmith wird Wärtsilä in die Lage versetzen, unsere installierten signifikanten Optionen im Hinblick auf Hybrid- und Energiespeicherlösungen in Verbindung mit umfassenden firmeninternen Ressourcen anzubieten, die unterschiedliche Formen der Energieerzeugung, Energiespeicherung und Nachfragesteuerung kombinieren und optimieren."

Kundenzitate:

"Greensmith ist einer der wahren Vorreiter auf dem Gebiet der Energiespeicherung. Nach einer äußerst erfolgreichen Partnerschaft als Investor und als Geschäftspartner sind wir nun äußerst erfreut über die Fortführung der großartigen Beziehung mit Greensmith unter dem Dach von Wärtsilä, da dieser Zusammenschluss dazu beitragen wird, noch bessere Energiespeicherlösungen für Kunden in den Vereinigten Staaten und Europa zu schaffen", so Dr. Philipp Ulbrich, Vice President of Strategic Co-Investments, dem CVC-Zweig von E.ON.

"GEMS ist die De-Facto-Plattform zur Speichersystemintegration und wir sehen enormes Potenzial für Greensmith, weiterhin Innovationen zu schaffen und die Zukunft dieser Branche in Partnerschaft mit Wärtsilä mitzugestalten," erklärte Ram Sastry, Vice President of Infrastructure and Continuity bei American Electric Power (AEP).

Über Wärtsilä Energy Solutions

Wärtsilä Energy Solutions gehört zu den weltweit führenden Systemintegratoren und bietet eine breite Palette an umweltschonenden Lösungen. Unser Angebot umfasst Kraftwerksanlagen auf Basis hochflexibler interner Motorenkraftwerke und Photovoltaik-Anlagen sowie LNG-Terminals und Distributionssysteme. Die flexiblen und effizienten Lösungen von Wärtsilä bieten einen hohen Mehrwert für unsere Kunden und ermöglichen den Übergang zu einem nachhaltigeren und moderneren Energiesystem. Stand 2017 verzeichnet Wärtsilä eine installierte Kraftwerkskapazität von insgesamt 63 GW in 176 Ländern rund um den Globus.

www.smartpowergeneration.com

Über Wärtsilä

Wärtsilä ist ein global führender Anbieter moderner Technologien und ganzheitlicher Lösungen über die gesamte Produktlebensdauer für die Schifffahrts- und Energiemärkte. Durch die Entwicklung nachhaltiger Innovationen und die Steigerung der Gesamteffizienz maximiert Wärtsilä die ökologische und ökonomische Leistung der Schiffe und Kraftwerke seiner Kunden. 2016 erzielte Wärtsilä mit seinen rund 18.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist weltweit an über 200 Standorten in mehr als 70 Ländern vertreten und ist an der NASDAQ in Helsinki, Finnland, gelistet.

www.wartsila.com

Über Greensmith

Als führender Anbieter von Energiespeichersoftware und Integrationsdiensten hat sich Greensmith die Aufgabe gestellt, die Energiespeicherung zu einem grundlegenden Teil einer saubereren, intelligenteren und verteilten Energieinfrastruktur zu machen. Die GEMS-Softwareplattform von Greensmith liegt jetzt in der fünften Generation vor und optimiert die Leistung der Energiespeicherung durch Kosteneindämmung und Maximierung der Rendite über den gesamten Lebenszyklus des Systems.

Greensmith Energy entwickelt und installiert die modernsten Energiespeichersysteme weltweit. Von Lösungen in großem Maßstab bis zu Lösungen nach dem Messgerät und Mikronetzlösungen sorgt die GEMS Software-Plattform von Greensmith stets für eine effektive und effiziente Bereitstellung einer stabilen Energieversorgung mit beispiellosen Leistungswerten und einer unübertroffenen Rentabilität.

Daten:

180 MW Energiespeicherkapazität

Versorgung von mehr als 50 Standorten weltweit

Zusammenarbeit mit 50 Kunden, darunter Versorgungsunternehmen und unabhängige Energieerzeuger

Beispiellose Expertise im Umgang mit 16 Batteriespeichern und 14 Wechselrichtern

www.greensmithenergy.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

