Stuttgart (ots) - Konkrete Details zur Renten- und Steuerpolitik werden aller Voraussicht nach darin noch nicht zu finden sein. Die SPD hat schließlich keine Eile, ihrem Kanzlerkandidaten neben Bart und Brille mehr Profil zu geben. Sie glaubt weiter, sich bis zum Bundesparteitag am 25. Juni Zeit lassen zu können. Warum auch nicht: Schließlich haben die Wähler bis jetzt schon lange genug auf Inhaltliches warten müssen, da kommt es auf fünf Wochen mehr oder weniger nicht mehr an. Schulz jedenfalls will nun etwas gestalten, das er "Zukunft in Gerechtigkeit" nennt, was sich eher wie "Zunge in Madeira" auf einer Speisekarte und nicht wie ein Alternativprogramm zu Angela Merkel anhört.



