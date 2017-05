Düsseldorf (ots) - CDU-Vize-Chefin Julia Klöckner hat FDP-Chef Christian Lindner aufgefordert, in NRW ein schwarz-gelbes Bündnis einzugehen. "Die FDP in NRW muss nun zeigen, ob sie es ernst gemeint hat, als sie einen Politik-Wechsel für NRW forderte", sagte Klöckner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Jetzt, da der Erfolg da sei, könne ein echter Politikwechsel in NRW auch eingeleitet werden, sagte sie. "Wenn Herr Lindner sagt, die CDU sei nicht sein Wunschpartner, soll er sagen, wer denn dann sein Wunschpartner ist - SPD, Grüne, Linke, AfD?" Möglicherweise wolle Lindner aber auch nur die Preise für ein Bündnis mit der CDU in die Höhe treiben, sagte Klöckner.



