Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG Innotek verkündete heute die serienmäßige Produktion thermoelektrischer Module für Weinlagerschränke. Mit diesem Produkt wurden die kürzlich eingeführten Wine Cellar Mini von LG Electronics ausgestattet.



Ein thermoelektrisches Modul ist eine elektronische Kühl- und Heizkomponente, welche die Temperatur kontrolliert, indem elektrischer Strom zu einem Halbleiterelement geleitet wird. Hierbei kommt der Peltier-Effekt zum Tragen: Fließt elektrischer Strom durch Metalle mit unterschiedlichen Energieniveaus, wird eine Seite erwärmt, die andere Seite abgekühlt.



Das thermoelektrische Modul von LG Innotek ermöglicht die Produktion kleinerer und leichterer Weinlagerschränke. Die Breite und Höhe der Module entspricht etwa der Hälfte eines DIN-A4-Blattes und seine Stärke beträgt nur 8,5 cm. Sein Volumen beträgt etwa 60 % des gesamten Kompressorvolumens.



Der Wine Cellar Mini von LG Electronics, der mit diesem Modul ausgestattet ist, hat die Abmessungen 28,2 × 49,7 × 53,4 cm und kann freistehend in der Küche, im Wohnzimmer usw. installiert werden. Da bis zu acht Weinflaschen hineinpassen, eignet er sich besonders für den häuslichen Gebrauch.



Das thermoelektrische Modul verwendet kein separates Kühlmittel, verursacht keine Vibrationen und ist umweltfreundlich. Dies ist auch das Geheimnis zur Konservierung der Tiefe und des Geschmacks von Wein.



Daneben hat dieses Produkt eine exzellente Kühlfunktion und kann die für den jeweiligen Weintyp optimale Temperatur aufrechterhalten. Die Temperatur kann von 8 °C, bei der ein prickelnder Wein seinen erfrischenden Geschmack behält, auf 16 °C, eine gute Temperatur für Rotwein, in Schritten von 1 °C verstellt werden. LG Innotek könnte die Temperatur mithilfe seines proprietären hochleistungsfähigen thermoelektrischen Geräts auf 8°C senken.



Durch LG Innotek können Haushaltsgerätehersteller mit thermoelektrischen Modulen, die auf ihre Anwendung optimiert wurden, beliefert werden. Das ist dank des umfassenden Service des Unternehmens möglich, einschließlich FuE, Produktion und Qualitätsmanagement für das thermoelektrische Modul.



Das Unternehmen produziert ein thermoelektrisches Gerät, wobei seine präzise Nanotechnologie im Nanometerbereich eingesetzt wird. Das Unternehmen konnte seine Leistung durch Analysen der Elementstruktur auf bis zu 1 milliardstel Meter steigern.



"Das thermoelektrische Modul ist bedienfreundlich und leicht auf die entsprechende Anwendung zu optimieren" und "LG Innotek hat vor, seine Anwendungen von Haushaltsgeräten auf HLK (Heizung, Lüftung und Klimatechnik) bei Fahrzeugen auszubauen", verlautbarte LG Innotek.



