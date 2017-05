Besserer Geschmack, Fruchtqualität und Ertrag sind wichtige Merkmale für neue Tomatensorten. Das internationale Gemüsezuchtunternehmen Hazera präsentierte nun ein vielversprechendes und ausgedehntes Angebot an neuen Sorten mit diesen Vorteilen in seinem Demonstrationszentrum, in Bleiswijk, Niederlande. Hightech-Tomaten von Hazera. Foto © Hazera Hazera hat eine lange...

Den vollständigen Artikel lesen ...