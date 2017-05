In der EU waren am 1. April mehr als 5% weniger Äpfel gelagert als an dem gleichen Datum ein Jahr zuvor. Es gab auch EU-Länder mit größeren Apfelbeständen. Spanien hatte Zunahmen mit 39,2% mehr Äpfeln in den Lagern (125 Millionen kg). In Deutschland waren die Bestände im Gegensatz zu den meisten Ländern mit 179 Millionen kg (+7,5%) größer als...

Den vollständigen Artikel lesen ...