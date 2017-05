Halle (ots) - In einer deutschlandweiten Studie suchen Mediziner der Uniklinik Halle nach möglichst guten Therapieformen für Patienten, die einen Hörsturz erlitten haben. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Betroffen sind in Deutschland jedes Jahr 150.000 Menschen. Als Ursache für einen Hörsturz vermutet Studienleiter Stefan Plontke eine Durchblutungsstörung im Innenohr. Behandelt werden Patienten mit Kortison. "Es spricht viel dafür, dass das den Kranken hilft", so der Direktor der Uni- und Poliklinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie. Ziel sei es nun zu ermitteln, welche Wirkstoffmenge die optimale ist. Untersucht werden soll in den nächsten fünf Jahren aber auch, ob mit Tabletten eine bessere Wirkung erzielt werden kann. Rund 50 Prozent der Patienten erlangen derzeit wieder ihr komplettes Hörvermögen.



