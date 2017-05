STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" über Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU):

"Die Wähler suchen die Nähe zur Partei der Kanzlerin - auch wenn die Probleme vor Ort wie jetzt in Nordrhein-Westfalen im Vordergrund gestanden haben mögen. Von einem "Merkel-Malus", der der Union noch bei den Landtagswahlen des Vorjahres attestiert wurde, ist keine Rede mehr. Im Gegenteil: Nachwahluntersuchungen zeigen, dass es wieder einen "Merkel-Faktor" gegeben hat. An ihren klaren Zukunftsplänen kann das nicht liegen. Manch ein inzwischen verstummter Unionist hat noch kürzlich darüber geklagt, dass ihm keine drei zentralen Forderungen seiner Partei einfallen. Das liegt nicht nur daran, dass das Wahlprogramm noch in Arbeit ist, es hat unter Merkel auch Methode: Wer vorab vage bleibt, kann seine Politik besser an den Realitäten ausrichten, die er später vorfindet. Diese Kanzlerin verspricht ihren Wähler etwas ganz anderes: Auch auf die nächsten unvorhersehbaren Weltereignisse, deren Frequenz zuzunehmen scheint, werde ich so besonnen reagieren wie immer."/ra/DP/tos

AXC0009 2017-05-16/05:35