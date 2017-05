US-Präsident Trump soll pikante Informationen über den IS mit russischen Vertretern geteilt haben. Das Weiße Haus dementiert das. Demokraten sowie Republikaner zeigen sich angesichts der möglichen Weitergabe bestürzt.

US-Präsident Donald Trump soll einem Bericht der "Washington Post" zufolge hochsensible Geheimdienstinformationen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow sowie dem russischen Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, geteilt haben. Dies soll bei einem Treffen in der vergangenen Woche geschehen sein, schrieb die Zeitung am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf aktuelle und frühere Vertreter der US-Regierung. Hochrangige Mitarbeiter der Trump-Regierung wiesen den Bericht als falsch zurück.

Darin hieß es, Trump habe Details über eine IS-Terrorbedrohung geteilt, die in Zusammenhang mit dem Gebrauch von Laptops in Flugzeugen steht. Der Präsident habe mit seinem Gespräch eine bedeutende Kooperation mit einem US-Partner gefährdet. Denn dieser habe die Informationen zuvor zwar den USA bereitgestellt, aber nicht genehmigt, dass sie geteilt werden. Zudem schreibt die Zeitung, dass die Informationen offenbar als so sensibel eingestuft wurden, dass sie nicht mit Verbündeten ausgetauscht - und auch innerhalb der US-Regierung lediglich beschränkt weitergegeben worden seien.

Nach der mutmaßlichen ...

