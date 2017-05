Orascom Development Holding AG: Die Gruppe verbesserte die operativen Resultate in allen Segmenten in Ägypten und im Oman. Gleichwohl hatte die signifikante Abwertung des ägyptischen Pfunds vom November 2016 um mehr als 50% einen negativen Umrechnungseffekt auf die Erfolgsrechnung im Q1 2017, welche in Schweizer Franken kalkuliert ist.

Die Gruppe verbesserte die operativen Resultate in allen Segmenten in Ägypten und im Oman. Gleichwohl hatte die signifikante Abwertung des ägyptischen Pfunds vom November 2016 um mehr als 50% einen negativen Umrechnungseffekt auf die Erfolgsrechnung im Q1 2017, welche in Schweizer Franken kalkuliert ist.

* Trotz Abwertung des ägyptischen Pfunds resultierte ein Umsatz von CHF 52.5 Millionen im Vergleich zu CHF 61.2 Millionen im Q1 2016 * Bruttogewinn verdoppelt sich auf CHF 7.0 Millionen im Vergleich zu CHF 3.5 Millionen im Q1 2016 * Signifikante Verbesserung der operativen Resultate in den Hotels aller Destinationen * Bruttogewinn in El Gouna erhöht sich um 310% * Netto-Immobilienverkäufe von CHF 15.9 Millionen

Altdorf/Kairo, 16. Mai 2017 - Im ersten Quartal 2017 verbesserten sich die operativen Resultate in Lokalwährung bei der ägyptischen Tochtergesellschaft (Orascom Hotels and Development) deutlich und der Umsatz nahm im Vergleich zur Vorjahresperiode um 73.9% zu. Allerdings hatte die signifikante Abwertung des ägyptischen Pfunds vom November 2016 um mehr als 50% einen Einfluss auf die Erfolgsrechnung im Q1 2017, welche in Schweizer Franken erstellt wird. Deshalb reduzierte sich der Gesamtumsatz um 14.2% auf CHF 52.5 Millionen gegenüber CHF 61.2 Millionen im Q1 2016.

Der Bruttogewinn verdoppelte sich im Q1 2017 auf CHF 7.0 Millionen im Vergleich zu CHF 3.5 Millionen im Q1 2016. Der den Aktionären der Gruppe zurechenbare Nettoverlust betrug in der Berichtsperiode CHF 13.2 Millionen im Vergleich zu CHF 26.4 Millionen vor einem Jahr. Der adjustierte EBITDA betrug CHF 4.8 Millionen.

Verheissungsvoller Jahresbeginn im Segment Hotels mit einer Zunahme des Umsatzes um 13.7% auf CHF 30.8 Millionen sowie einer Steigerung des Bruttogewinns um 88.5% von CHF 6.1 Millionen im Vorjahr auf CHF 11.5 Millionen im Q1 2017.

Trotz den weiterhin bestehenden Reisebeschränkungen für die Sinai-Halbinsel und Sharm El Sheikh in den meisten europäischen Ländern erholte sich der Tourismussektor in Ägypten. Die Anzahl Touristen nahm im Q1 2017 um 51.0% auf 1'738'000 Besucher zu im Vergleich zu 1'150'715 Reisenden vor einem Jahr.

In El Gouna wurde im Januar 2017 einen neue Hotelmanagement-Strategie eingeführt und gleichzeitig die Renovation verschiedener Hotels vorgenommen. Diese Vorgehensweise war erfolgreich und führte zu höhrer Effizienz und verbesserten Resultaten. Die Belegungsrate erhöhte sich um 36.5% auf 71% im Vergleich zu 52% im Q1 2016 und der Bruttogewinn nahm um 310% von CHF 1.0 Million im Q1 2017 auf CHF 4.1 Millionen im Q1 2017 zu.

Im El Wekala Golf Resorts in Taba Heights wurden 100 der 215 verfügbaren Zimmer wieder eröffnet. Aktuell sind 818 der 2'365 verfügbaren Zimmer in Betrieb im Vergleich zu nur 442 Zimmern im Q1 2016. Die Belegungsrate erreichte 23% im Vergleich zu 15% vor einem Jahr und der Bruttoverlust reduzierte sich von CHF 0.8 Millionen im Q1 2016 auf CHF 0.3 Millionen im Q1 2017. In Fayoum setzte das Byoum Lakeside Hotel seine positive Entwicklung seit der Eröffnung im September 2016 fort und es erreichte eine Belegungsrate von 55% im Q1 2017.

Die Hotels im Oman und den VAE entwickelten sich weiterhin gut; es resultierte im Q1 2017 eine Steigerung des Bruttogewinns um 23.2% von CHF 5.6 Millionen auf CHF 6.9 Millionen. Der Anteil am Segmentumsatz nahm weiter zu und erreichte CHF 17.9 Millionen oder 58.1% des Segmenttotals von CHF 30.8 Millionen im Q1 2017. In Hawana Salalah trugen die Penetration der europäischen Märkte und die steigende lokale Nachfrage zur Steigerung des Bruttogewinns um 62.5% von CHF 2.4 Millionen auf CHF 3.9 Millionen im Q1 2017 bei. Die Belegungsrate erhöhte sich auf 96% im Vergleich zu 86% im Q1 2017. In den VAE ging die positive Entwicklung im The Cove Rotana weiter, veranschaulicht durch die Zunahme der Belegungsrate auf 89% in der Berichtsperiode im Vergleich zu 77% im Q1 2016. Zudem wurden 145 neue Zimmer fertig gebaut, womit sich das Total des Hotels auf 491 Zimmer erhöhte. Insgesamt erhöhte sich der Umsatz im Segment Hotels im Q1 2017 um 13.7% auf CHF 30.8 Millionen im Vergleich zu CHF 27.1 Millionen vor einem Jahr. Der adjustierte EBITDA verbesserte sich um 220.7% auf CHF 9.3 Millionen im Vergleich zu CHF 2.9 Millionen in der Vorjahresperiode.

Netto-Immobilienverkäufe von CHF 15.9 Millionen dank Zunahmen in El Gouna/Ägpyten und in Sifah/Oman.

El Gouna bleibt weiterhin der wichtigste Absatzmarkt der Gruppe. Die Nettoverkäufe betrugen im Q1 2017 CHF 10.1 Millionen im Vergleich zu CHF 9.5 Millionen im Q1 2016.

Diese Zunahme kam aufgrund neuer Angebote inklusive der bedienten Wohnungen in den Hotels Fanadir, Bellevue und Mosaique zustande. Der grosse Erfolg des "Tawila" Immobilienprojekts wird mit der Lancierung der zweiten Phase im April 2017 fortgesetzt. Vom Gesamtvolumen von USD 22.0 Millionen wurden bisher bereits mehr als 32.0% verkauft.

Im April 2017 wurde die erste Phase des Co-Working-Projekts G-Space ausserhalb von Kairo in El Gouna lanciert. Das Angebot umfasst flexible private Arbeitsplätze, die neben Co-Working-Mitgliedschaften vermietet werden. Vier neue Squashplätze bereichern das Angebot für Bewohner und Besucher in El Gouna zusätzlich.

In Jebel Sifah im Oman nahm der Verkaufsumsatz dank einem im November 2016 lancierten neuen Immobilienprojekt mit einem Volumen von CHF 21.4 Millionen zu. ODH verkaufte bis im Mai 2017 85.5% dieses Projekts. Die Nettoverkäufe erhöhten sich im Q1 2017 um 83.3% auf CHF 5.5 Millionen im Vergleich zu CHF 3.0 Millionen im Q1 2016. Der 9-Loch-Golfplatz ist mittlerweile fertig gebaut worden.

In Lutica Bay in Montenegro kam die Gruppe im Bau der neuen Gebäude (F&G) voran und dieser dürfte im Mai oder Juni 2017 abgeschlossen sein. Im März 2017 begannen die Bauarbeiten des Chedi Hotels, welche bis im Juli 2018 andauern dürften..

Insgesamt resultierte im Segment Immobilien im Q1 2017 ein Umsatz von CHF 12.3 Millionen im Vergleich zu CHF 21.7 Millionen im Q1 2016. Das Total der latenten Einnahmen aus Immobilienverkäufen, welche bis 2019 umsatzwirksam werden, erreichte CHF 130.5 Millionen im Vergleich zu CHF 132.2. in der Vorjahresperiode.

Ausblick Geschäftsjahr 2017

Immobilien

ODH baut in El Gouna auf die gute Basis und das aktuelle Momentum auf und plant ein neues Projekt mit einem erwarteten Volumen von USD 25.0 Millionen. In Fayoum werden im zweiten Quartal 2017 neue Produkte mit einem Volumen von CHF 3.4 Millionen lanciert. Im Oman wird auf dem grossen Erfolg der Phase 1 im Golf Lake Residence Projekt aufgebaut und es ist geplant, die zweite Phase im Oktober 2017 zu starten. In Hawana Salalah wird die Gestaltung für ein neues Immobilienprojekt, welches noch 2017 lanciert wird, finalisiert. Zudem schreitet der Bau des Wasserparks in Hawana Salalah voran.

Hotels

Renovationsarbeiten werden in verschiedenen Hotels in El Gouna durchgeführt, um die Positionierung der Destination weiter aufzuwerten. Aufgrund der in letzter Zeit gestiegenen Nachfrage wird in Taba Heights die Wiedereröffnung weiterer Zimmer erwogen. In Montenegro dürfte der Bau des 5-Sterne-Hotels Chedi in Lutica Bay im ersten Halbjahr 2017 beginnen mit dem Ziel, das Hotel im Juli 2018 zu eröffnen. In Hawana Salalah ist aufgrund der guten Nachfrage in den Hotels die Eröffnung weiterer 86 neuer Zimmer im Fanar Hotel (Kapazität danach 398 Zimmer) und 20 neuer Zimmer im Rotana Hotel (Kapazität danach 420 Zimmer) geplant.

Delisting EDRs

Im Rahmen der Dekotierung der Egyptian Depositary Receipts wurde das Operation Programm am 11. Mai 2017 gestartet, nachdem die Börsenaufsicht diesen Prozess gutgeheissen hatte. Es bleibt fünf Arbeitstage aktiv und endet am 17. Mai 2017.

Präsentation

Der Finanzbericht und die dazugehörige Präsentation können auf der Website von Orascom Development, unter der Rubrik Investor Relations, mit den nachstehenden Links eingesehen werden:

https://www.orascomdh.com/en/investor-relations/financial-statements.html https://www.orascomdh.com/en/investor-relations/financial-reports.html

Telefonkonferenz heute um 16:00 Uhr CET/CLT (Zürich und Kairo)

Orascom Development lädt Sie zu den Resultaten im ersten Quartal 2017 zu einem Konferenzgespräch heute um 16. Mai 2017 um 16:00 CET ein. Das Gespräch beginnt mit einer Präsentation des CEO Khaled Bichara und des CFO Ashraf Nessim. Anschliessend können Fragen gestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

* Konferenzpasswort: 94037395 * International: +44 (0) 1452 555 566 * Schweiz Gratisnummer: 0800 828 006 * Schweiz Lokalnetz: 0315 800 059 * Ägypten Gratisnummer: 0800 000 0318 * Grossbritannien Gratisnummer: 0800 694 0257 * USA Gratisnummer: 1866 966 9439

Eine Aufzeichnung wird während zwei Wochen unter den folgenden Zugangsdaten verfügbar sein:

* Zugangscode: # 94037395 * International: +44 (0) 1452 55 00 00 * Grossbritannien national: 08717000145 * USA Gratisnummer: 1866 247 4222 * Verfügbar bis 30. Mai 2017

Über Orascom Development Holding AG Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in Sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan zehn Destinationen: Fünf in Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi, Fayoum und Harram City), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz.

Kontakt für Investoren: Sara El Gawahergy Head of Investor Relations Tel: +20 224 61 89 61 Tel: +41 418 74 17 11 Email: ir@orascomdh.com Kontakt für Medien: Philippe Blangey Partner Dynamics Group AG Tel: +41 432 68 32 35 Email: prb@dynamicsgroup.ch

Disclaimer & Cautionary Statement

