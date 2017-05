"Ich war zu blöd, um zu realisieren, was passieren würde", räumte der Börsen-Guru kürzlich freimütig gegenüber einem Aktionär ein, der wissen wollte, warum Buffett nie in Amazon investiert habe. Die Frage ist durchaus angebracht: Vor 20 Jahren ging der Onlinehändler an die Börse, wer damals für ein paar Tausend Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...