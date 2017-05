Osnabrück (ots) - Nach Cyberattacke: Joost fordert Stärkung der Verbraucherkompetenz



Internetbotschafterin der Bundesregierung sieht Unternehmen in der Verantwortung - "Brauchen leicht nutzbare Systeme"



Osnabrück. Die Internetbotschafterin der Bundesregierung, Gesche Joost (SPD), hat nach der globalen Cyberattacke am Wochenende eine internationale Cyber-Sicherheitsstrategie zum Schutz der Infrastruktur gefordert. "Die Bundesregierung sollte prüfen, ob die Produkthaftung von Unternehmen derzeit ausreicht und ob diese ihren Verpflichtungen für Sicherheitsupdates nachkommen", sagte die SPD-Politikerin im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag).



Sie fordert zudem eine Stärkung der Verbraucherkompetenz, etwa durch Bildung und benutzerfreundliche Technik. "Da brauchen wir mehr Informationen für den Nutzer, aber auch leicht nutzbare Systeme und automatische Updates". Der Hackerangriff habe deutlich gemacht, wie zentral das Thema Cybersicherheit sei.



