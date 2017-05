Die SPD wird erneut scheitern, Angela Merkel wird Bundeskanzlerin bleiben. Doch sie darf das Land und Europa nicht nur verwalten. Welche Reformen Merkel in ihrer vierten Amtszeit anpacken muss.

Wie schnell sich alles verändert! Vor zwei Jahren skandierten aufgebrachte Pegida-Anhänger, dass Angela Merkel eine Volksverräterin sei. Die Ergebnisse der rechtsextremen AfD kletterten in nie gekannt zweistellige Zonen in Baden-Würtemberg und Sachsen-Anhalt. Das Ende der Ära Merkel schien nahe. Zwei Jahre später sind zwei Landtagswahlen für die Union haushoch gewonnen und die Kanzlerin sonnt sich in Beliebtheit wie eh und je. Der Schulzzug der SPD ist zu einem Bummel-Bähnchen geschrumpft.

Oder hat sich nichts geändert? Ist der deutsche Wähler am Ende dann doch ein rationales Wesen? Sicher ist, dass im Vergleich zu extrem polarisierten Ländern wie England und den USA Deutschland immer noch eine ausgeprägte Konsens-Kultur hat. Frankreich ist in diesem Sinne Deutschland ähnlicher als den beiden genannten Nationen. In ersten Wahlgängen wird gerne einmal extrem aufgezeigt. Wenn es im zweiten Wahlgang aber um die Sache geht, dann wählt auch Frankreich rational.

In der Tat ist Deutschland unter der Regierung von Angela Merkel nicht nur sicher und gut durch die größte wirtschafts- und Finanzkrise seit Jahrzehnten gekommen, auch die Flüchtlingskrise wurde irgendwie bewältigt. Daneben wurde die Wehrpflicht abgeschafft, der Ausstieg aus dem Ausstieg von der Kernenergie beschlossen, es fand die ...

