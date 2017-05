The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DK0KVR1 DEKA PLN FESTZINS 17/24 BD00 BON PLN N

CA XFRA DE000DK0KVY7 DEKA FESTZINS ANL 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA US65473QBE26 NISOURCE FIN. 2027 BD00 BON USD N

CA XFRA US6832342L18 ONTARIO PROV. 17/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US911312BB15 UTD PARCEL SERV. 2022 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US912810RX81 US TREASURY 2047 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0562856012 BNP PARIBAS 10/17 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA XS1184592613 GOLDM.S.GRP 15/18 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1262176339 BNP PARIBAS 15/19 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1335427958 KOMMUNALBK 15/28 ZO MTN BD02 BON ZAR N

CA XFRA XS1374568183 AFR. DEV. BK 16/20 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1569801886 JPMORGAN CHASE 17/20 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1577963058 NORICAN 17/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1613091500 QNB FINANSBANK 17/22 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1615065320 SANTAN.UK GRP 17/23FLRMTN BD02 BON EUR N

CA E9RJ XFRA XS1615680151 SNCF RESEAU 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1616341829 STE GENERALE 17/24FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1616407869 AMADEUS CAP.M. 17/19 MTN BD02 BON EUR N

CA LEY XFRA ES0114297015 BARON DE LEY INH. EO 0,60 EQ00 EQU EUR N

CA 5GD XFRA US36555P1075 GARDNER DENVER HLDGS -,01 EQ00 EQU EUR N

CA 36RA XFRA US7615655062 REX ENERGY CORP. DL-,001 EQ01 EQU EUR N