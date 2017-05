The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3FN0026449 BK OF QUEENSL. 2017 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A1X3U69 IKB DT.IND.BK.MTN 14/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL2316 BREM.LB.KR.A.OLD.OPF 31 BD00 BON EUR N

CA KW6A XFRA NO0010452287 KRED.F.WIED.08/17 NK BD00 BON NOK N

CA O7KJ XFRA US676167BN81 OESTERR.K.BK 15/17 BD00 BON USD N

CA XFRA NO0010313356 NORWAY 06-17 BD01 BON NOK N

CA XFRA USG5804GAE47 MAOYE INTL HDGS 14/17REGS BD01 BON USD N

CA 1E9A XFRA BE6261856213 ECONOCOM GROUP 14-19 CV BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3B59 LB.HESS.THR.CARRARA05N/16 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB9NT9 LB.HESS.THR.CARRARA08K/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA NO0010598857 DNB BOLIGKRED. 11/17 MTN BD02 BON NOK N

CA XFRA US961214CH46 WESTPAC BKG 14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US961214CJ02 WESTPAC BKG 14/17 FLR BD02 BON USD N

CA E2BR XFRA XS0344863955 EIB EUR. INV.BK 08/17 MTN BD02 BON NOK N

CA XFRA XS0429346744 DT.A.U.AERZTEBK.MTH 09/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0490567616 WORLD BK 10/17 MTN BD02 BON NOK N

CA XFRA XS1067378510 CCCI 14/17 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1068865804 PACCAR FIN. 14/17 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA 6PE1 XFRA CA9278201004 VIRGINIA HILLS OIL EQ00 EQU EUR N

CA XUMC XFRA LU0262017568 NN(L)-EUR.EQU.OPPS PCAP FD00 EQU EUR N