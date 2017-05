The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT F0NC XEUB XS1613374559 FINNVERA 17.05.2032 1,125% AGEN BON EUR Y

CT VO4D XEUB XS1613238457 VHAG 17.05.2024 0,375% ECOV BON EUR Y

CT S4NB XEUB XS1614202049 SNS 18.05.2027 0,75% ECOV BON EUR Y

CT I0BG XEUB IT0005253106 BOTS 14.05.2018 IGOV BON EUR Y

CT BE0A XEUB DE000A168031 LAND BERLIN 11.12.2024 JUMB BON EUR Y