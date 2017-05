FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MSF XETR US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.356 EUR

ADM XETR US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.292 EUR

KPNB XETR US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.017 EUR

GZF XETR FR0010208488 ENGIE S.A. INH. EO 1 0.500 EUR

3P7 XETR DK0060252690 PANDORA A/S DK 1 1.210 EUR

W8A XETR US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.342 EUR

SNW XETR FR0000120578 SANOFI SA INHABER EO 2 2.960 EUR

R66 XETR US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 0.638 EUR

A60 XETR IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.638 EUR

G2A XETR CH0015536466 GALENICA NAM.SF 0,10 18.267 EUR

E7S XETR DE000A0KFKB3 ACCENTRO R.EST.AG O.N. 0.150 EUR