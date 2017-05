FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EXA XFRA US3006451088 EXAR CORP. DL-,0001

3GH XFRA FR0004007813 KAUFMAN+BROAD INH. EO-,26

TYEA XFRA ES0147582B12 TECNOC.TELECOM.E.I. EO-50

XFRA KYG089091063 GRAND BAOXIN AUTO GRP LTD

BWO XFRA AT00BUWOG001 BUWOG AG

KR8 XFRA CH0010702154 KOMAX HLDG NA SF 0,10

1SQ XFRA CH0010675863 SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2