FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 17.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.05.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

VNA XFRA DE000A1ML7J1 VONOVIA SE NA O.N.

IMX XFRA KYG4922U1031 INTIME RETAIL (GP) CO. DL

R6C1 XFRA US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2

HBC2 XFRA US4042804066 HSBC HLDGS PLC ADR/5DL-50

BL8 XFRA US0584981064 BALL CORP.

BABB XFRA ID1000098205 BK PERMATA A RP 12500

IIE XFRA FR0000125346 INGENICO GROUP S.A. EO 1

HAV XFRA FR0000121881 HAVAS S.A. INH. EO 0,40