Nicht selten agieren öffentlich-rechtliche Talkshows wie diese Räumkommandos der Müllabfuhr, die immer hinter dem Karnevalszug herlaufen müssen. Kaum ist der Drops gelutscht, beginnen die Aufräumarbeiten. Aschermittwochsstimmung könnte man also denken, am Montag bei Frank Plasberg vor allem für die SPD in NRW, für die knapp gescheiterte Linke ebenso, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...