Der Dax legt eine Verschnaufpause ein. Die am Montag erreichten Rekordstände bleiben jedoch in Reichweite. Börsianer schauen heute vor allem auf dien Entwicklung beim Autohersteller Ford.

Steigende Ölpreise haben den US-Börsen zum Wochenauftakt leichten Auftrieb gegeben. Die Verständigung der Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland auf eine Verlängerung der Förderbremse half dem Ölpreis auf die Sprünge.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 20.982 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 2402 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 6149 Punkte.

Der Dax hatte am Montag einen glanzvollen Wochenauftakt hingelegt und erstmals über der Marke von 12 800 Punkten geschlossen. Beim Stand von 12 807,04 Punkten und einem Plus von 0,29 Prozent ging der Leitindex in den Feierabend, nachdem er im frühen Handel sogar bis auf ein neues Rekordhoch mit 12 832,29 Zählern geklettert war.

Am Dienstag konnte das deutsche Marktbarometer seine Gewinne zunächst nicht halten und fiel zeitweise leicht unter die Marke von 12.800 Punkten. Die Rekordmarken bleiben damit jedoch in Reichweite. Die Anleger achten heute vor allem auf den Autohersteller Ford.

