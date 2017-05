Apple ist 800 Milliarden wert, hurra. Es gibt momentan fast nichts, was am US-Markt nicht gefeiert wird, doch nicht jeder will sich dem Geheul anschließen und denkt bei Apple antizyklisch daran so wie wir, dass bei 90 Dollar keine Sau die Aktie wollte. Dabei war das Chance-Risiko-Verhältnis damals super. Heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...