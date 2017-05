Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Bei ihrem ersten Treffen nach der Amtseinführung des französischen Präsidenten haben Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel bereits große Pläne geschmiedet. Beide verabredeten nichts weniger als den Umbau der Europäischen Union und der Eurozone. Dabei schlossen beide Politiker Änderungen der bestehenden EU-Verträge nicht aus. Merkel sagte, es gebe "eine gemeinsame Überzeugung", dass man sich jetzt nicht nur mit dem Brexit befassen könne. Man müsse nun vielmehr überlegen, wie man "die bestehende Europäische Union, und da vorrangig die Eurozone, vertiefen und krisenfester" machen könne. Merkel nannte als ein Beispiel "deutsch-französische Projekte im Steuersystem", die Impulsgeber für ganz Europa sein könnten. Beide Länder wollen zum EU-Umbau eine Roadmap vorlegen. Merkel machte unverblümt deutlich, dass Deutschland und Frankreich wieder zum Antreiber in EU werden wollen - eine Rolle, die während der Amtszeit von Macrons Vorgänger Francois Hollande stark an Bedeutung verloren hatte. Merkel sprach sich zudem für eine kohärentere Verteidigungs- und Außenpolitik aus. Macron stimmte den von Merkel angesprochenen Punkten allesamt zu und sprach sich erneut für die Gründung eines europäischen Investitionsfonds aus. Gleichzeitig stellte er klar, dass er gegen Eurobonds sei. Eine Vergemeinschaftung von Schulden führe nur zu einer "Politik der Verantwortungslosigkeit".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Jungheinrich AG, HV

10:00 DE/Xing AG, HV

10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, HV

10:00 DE/Elringklinger AG, HV

11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Accentro Real Estate AG 0,15 EUR Engie 0,50 EUR Sanofi 2,96 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,1% gg Vj -IT 10:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj -GB 10:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj -DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: +22,0 Punkte zuvor: +19,5 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +82,0 Punkte zuvor: +80,1 Punkte -EU 11:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,7% gg Vj 1. Veröff. +0,5% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj -US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: +3,7% gg Vm zuvor: -6,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +3,6% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,3% zuvor: 76,1%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.397,00 -0,06% Nikkei-225 19.894,83 +0,13% Shanghai-Composite 3.078,81 -0,37% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.807,04 +0,29% DAX-Future 12.804,50 +0,16% XDAX 12.805,91 +0,19% MDAX 25.053,61 +0,43% TecDAX 2.226,19 +0,71% EuroStoxx50 3.641,88 +0,12% Stoxx50 3.271,56 +0,02% Dow-Jones 20.981,94 +0,41% S&P-500-Index 2.402,32 +0,48% Nasdaq-Comp. 6.149,67 +0,46% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,54 -39

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die weltweite Börsen-Rally könnte sich noch fortsetzen. Diese Prognose begründet Chris Weston von IG Markets mit den neuen Höchstständen des FTSE-100, des DAX, des S&P-500 und des Nasdaq-100. "Auch ein neues Rekordhoch des MSCI World Index sollte in dieser Woche möglich sein", sagt der Stratege. Positiv seien auch die großen Zuflüsse in die Emerging Markets, sowohl in Aktien, als auch in Bonds. Hierzu passten die hohen Kursgewinne von Peso, Zloty, Rubel und Won seit Jahresbeginn.

Rückblick: Wenig verändert - Für etwas Rückenwind sorgte die Rally der Ölpreise. Der entsprechende Sekrtorindex gewann 0,9 Prozent und war der zweistärkste hinter den Rohstoffaktien, die durchschnittlich 1,7 Prozent gewannen. Brentöl kletterte auf den höchsten Stand seit Ende April. Eine Kaufempfehlung der Barclays Bank trieb den OMV-Kurs sogar um 7,3 Prozent nach oben. Die Analysten von Bernstein stuften europäische Ölaktien insgesamt als günstig ein. Rohstoffaktien profitierten von Aussagen aus China, wonach die Infrastruktur des Riesenlandes ausgebaut werden soll. Tui fielen um 4,1 Prozent. Der Reiseveranstalter hatte im zweiten Quartal den operativen Verlust ausgeweitet. RWE überzeugte dagegen mit den vorgelegten Geschäftszahlen, die Aktie schloss knapp 4 Prozent im Plus.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwar fester - Der DAX kletterte gleich zu Beginn auf ein neues Allzeithoch von 12.832 Punkten, rund 50 Punkte über dem alten. Die ausgelassene Stimmung wurde mit der NRW-Wahl und dem dortigen Überraschungssieg der CDU erklärt. Damit deute sich auch bundespolitisch Kontinuität an, hieß es mit Blick auf die Bundestagswahlen im September. Salzgitter (plus 3,6 Prozent) profitierte von der Erholung auf dem Stahlmarkt und verbuchte in den ersten drei Monaten einen Gewinnsprung. Aurubis (plus 5,7 Prozent) überzeugte ebenfalls mit den Geschäftszahlen. K+S legten um 4,6 Prozent zu. Der Düngemittelproduzent verhandelt über den Einstieg eines Großaktionärs. Dass Naspers knapp 400 Millionen Euro in Delivery Hero investiert, ließ den Kurs von Rocket Internet, dem Großaktionär von Delivery Hero, um 3,8 Prozent zulegen. Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs ließ Infineon um 2,7 Prozent zulegen und damit auf den höchsten Kurs seit 15 Jahren. Ein deutlich erhöhtes Kursziel von HSBC für Drillisch schob den Kurs um 6 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,0% auf 12.806 Punkte

Stada wurden am Montag nachbörslich beim Broker Lang & Schwarz phasenweise bis zu 3 Prozent höher gestellt. Einem Händler zufolge machte eine Kreisemeldung der Nachrichtenagentur Bloomberg die Runde, dass der bei einem früheren Übernahmeversuch gescheiterte Finanzinvestor Advent und Shanghai Pharma ein Gegengebot für Stada erwägen sollen. Aktuell liegt Stada ein Übernahmeangebots der Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven vor. Zuletzt wurden Stada bei Lang & Schwarz rund 2,5 Prozent höher gesehen. WCM bewegten sich dagegen kaum nach der Vorlage der Erstquartalszahlen und der Bestätigung der Jahresprognose. Wichtiger als Quartalszahlen sei derzeit die laufende Übernahme des Immobilienunternehmens durch TLG Immobilien für knapp eine halbe Milliarde Euro, hieß es.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Steigende Ölpreise machten den Anlegern Mut. Zwar fielen die Aufschläge insgesamt eher moderat aus, sie reichten aber, um den S&P-500-Index und auch dem Nasdaq-Composite vorübergehend auf neue Allzeithochs zu hieven. Auslöser der steigenden Ölpreise war die Einigung der Ölländer Saudi-Arabien und Russland auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung um neun Monate. Tagessieger war zunächst der Energiesektor, der im Späthandel aber etwas zurückkam und 0,7 Prozent höher schloss. Der Index der Grundstoffindustrie stieg um 0,8 Prozent und profitierte von Plänen Chinas, massiv in die Infrastruktur zu investieren. Gelassen reagierte der Aktienmarkt auf durchwachsene US-Daten vom Tage. Nach der globalen Cyberattacke am Wochenende mauserten sich im Verlauf des Handels Titel aus dem Bereich Netzsicherheit zu den Tagesfavoriten. Symantec gewannen 3,2 Prozent, Palo Alto Networks 2,7 und FireEye 7,5 Prozent. Der Index Halbleiterbranche stieg um 1,3 Prozent. Tesla verloren nach einer Abstufung durch Morgan Stanley auf Equalweight 2,7 Prozent. Für Johnson & Johnson ging es dagegen um 2,7 Prozent aufwärts, nachdem JP Morgan die Pharmaaktie zum Übergewichten empfohlen hatte. Die US-Anleihen bewegten sich kaum.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.28 Uhr EUR/USD 1,0992 +0,1% 1,0977 1,0980 EUR/JPY 124,80 +0,1% 124,67 124,77 EUR/CHF 1,0940 +0,0% 1,0936 1,0946 GBP/EUR 1,1746 -0,0% 1,1749 1,1763 USD/JPY 113,53 -0,0% 113,58 113,65 GBP/USD 1,2911 +0,1% 1,2897 1,2915

Austral-Dollar und Euro werteten zum US-Dollar auf. Vor allem zu so genannten Rohstoffwährungen wie dem "Aussie" wertete der Greenback ab. Der ICE-Dollarindex büßte 0,3 Prozent ein. Der Euro werde von den jüngst positiven Wirtschaftsdaten aus der Eurozone gestützt, hieß es mit dem gleichzeitigen Verweis auf die eher durchwachsenen Daten aus den USA in jüngster Zeit. Die Gemeinschaftswährung ging im US-Handel zuletzt mit 1,0976 Dollar um nach Wechselkursen um 1,0932 zum Vorwochenschluss.

