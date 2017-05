DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Bei ihrem ersten Treffen nach der Amtseinführung des französischen Präsidenten haben Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel bereits große Pläne geschmiedet. Beide verabredeten nichts weniger als den Umbau der Europäischen Union und der Eurozone. Dabei schlossen beide Politiker Änderungen der bestehenden EU-Verträge nicht aus. Merkel sagte, es gebe "eine gemeinsame Überzeugung", dass man sich jetzt nicht nur mit dem Brexit befassen könne. Man müsse nun vielmehr überlegen, wie man "die bestehende Europäische Union, und da vorrangig die Eurozone, vertiefen und krisenfester" machen könne. Merkel nannte als ein Beispiel "deutsch-französische Projekte im Steuersystem", die Impulsgeber für ganz Europa sein könnten. Beide Länder wollen zum EU-Umbau eine Roadmap vorlegen. Merkel machte unverblümt deutlich, dass Deutschland und Frankreich wieder zum Antreiber in EU werden wollen - eine Rolle, die während der Amtszeit von Macrons Vorgänger Francois Hollande stark an Bedeutung verloren hatte. Merkel sprach sich zudem für eine kohärentere Verteidigungs- und Außenpolitik aus. Macron stimmte den von Merkel angesprochenen Punkten allesamt zu und sprach sich erneut für die Gründung eines europäischen Investitionsfonds aus. Gleichzeitig stellte er klar, dass er gegen Eurobonds sei. Eine Vergemeinschaftung von Schulden führe nur zu einer "Politik der Verantwortungslosigkeit".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Jungheinrich AG, HV

10:00 DE/Xing AG, HV

10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, HV

10:00 DE/Elringklinger AG, HV

11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Accentro Real Estate AG 0,15 EUR Engie 0,50 EUR Sanofi 2,96 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,1% gg Vj -IT 10:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj -GB 10:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj -DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: +22,0 Punkte zuvor: +19,5 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +82,0 Punkte zuvor: +80,1 Punkte -EU 11:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,7% gg Vj 1. Veröff. +0,5% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj -US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: +3,7% gg Vm zuvor: -6,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +3,6% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,3% zuvor: 76,1%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.397,00 -0,06% Nikkei-225 19.894,83 +0,13% Shanghai-Composite 3.078,81 -0,37% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.807,04 +0,29% DAX-Future 12.804,50 +0,16% XDAX 12.805,91 +0,19% MDAX 25.053,61 +0,43% TecDAX 2.226,19 +0,71% EuroStoxx50 3.641,88 +0,12% Stoxx50 3.271,56 +0,02% Dow-Jones 20.981,94 +0,41% S&P-500-Index 2.402,32 +0,48% Nasdaq-Comp. 6.149,67 +0,46% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,54 -39

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die weltweite Börsen-Rally könnte sich noch fortsetzen. Diese Prognose begründet Chris Weston von IG Markets mit den neuen Höchstständen des FTSE-100, des DAX, des S&P-500 und des Nasdaq-100. "Auch ein neues Rekordhoch des MSCI World Index sollte in dieser Woche möglich sein", sagt der Stratege. Positiv seien auch die großen Zuflüsse in die Emerging Markets, sowohl in Aktien, als auch in Bonds. Hierzu passten die hohen Kursgewinne von Peso, Zloty, Rubel und Won seit Jahresbeginn.

Rückblick: Wenig verändert - Für etwas Rückenwind sorgte die Rally der Ölpreise. Der entsprechende Sekrtorindex gewann 0,9 Prozent und war der zweistärkste hinter den Rohstoffaktien, die durchschnittlich 1,7 Prozent gewannen. Brentöl kletterte auf den höchsten Stand seit Ende April. Eine Kaufempfehlung der Barclays Bank trieb den OMV-Kurs sogar um 7,3 Prozent nach oben. Die Analysten von Bernstein stuften europäische Ölaktien insgesamt als günstig ein. Rohstoffaktien profitierten von Aussagen aus China, wonach die Infrastruktur des Riesenlandes ausgebaut werden soll. Tui fielen um 4,1 Prozent. Der Reiseveranstalter hatte im zweiten Quartal den operativen Verlust ausgeweitet. RWE überzeugte dagegen mit den vorgelegten Geschäftszahlen, die Aktie schloss knapp 4 Prozent im Plus.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwar fester - Der DAX kletterte gleich zu Beginn auf ein neues Allzeithoch von 12.832 Punkten, rund 50 Punkte über dem alten. Die ausgelassene Stimmung wurde mit der NRW-Wahl und dem dortigen Überraschungssieg der CDU erklärt. Damit deute sich auch bundespolitisch Kontinuität an, hieß es mit Blick auf die Bundestagswahlen im September. Salzgitter (plus 3,6 Prozent) profitierte von der Erholung auf dem Stahlmarkt und verbuchte in den ersten drei Monaten einen Gewinnsprung. Aurubis (plus 5,7 Prozent) überzeugte ebenfalls mit den Geschäftszahlen. K+S legten um 4,6 Prozent zu. Der Düngemittelproduzent verhandelt über den Einstieg eines Großaktionärs. Dass Naspers knapp 400 Millionen Euro in Delivery Hero investiert, ließ den Kurs von Rocket Internet, dem Großaktionär von Delivery Hero, um 3,8 Prozent zulegen. Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs ließ Infineon um 2,7 Prozent zulegen und damit auf den höchsten Kurs seit 15 Jahren. Ein deutlich erhöhtes Kursziel von HSBC für Drillisch schob den Kurs um 6 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,0% auf 12.806 Punkte

Stada wurden am Montag nachbörslich beim Broker Lang & Schwarz phasenweise bis zu 3 Prozent höher gestellt. Einem Händler zufolge machte eine Kreisemeldung der Nachrichtenagentur Bloomberg die Runde, dass der bei einem früheren Übernahmeversuch gescheiterte Finanzinvestor Advent und Shanghai Pharma ein Gegengebot für Stada erwägen sollen. Aktuell liegt Stada ein Übernahmeangebots der Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven vor. Zuletzt wurden Stada bei Lang & Schwarz rund 2,5 Prozent höher gesehen. WCM bewegten sich dagegen kaum nach der Vorlage der Erstquartalszahlen und der Bestätigung der Jahresprognose. Wichtiger als Quartalszahlen sei derzeit die laufende Übernahme des Immobilienunternehmens durch TLG Immobilien für knapp eine halbe Milliarde Euro, hieß es.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Steigende Ölpreise machten den Anlegern Mut. Zwar fielen die Aufschläge insgesamt eher moderat aus, sie reichten aber, um den S&P-500-Index und auch dem Nasdaq-Composite vorübergehend auf neue Allzeithochs zu hieven. Auslöser der steigenden Ölpreise war die Einigung der Ölländer Saudi-Arabien und Russland auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung um neun Monate. Tagessieger war zunächst der Energiesektor, der im Späthandel aber etwas zurückkam und 0,7 Prozent höher schloss. Der Index der Grundstoffindustrie stieg um 0,8 Prozent und profitierte von Plänen Chinas, massiv in die Infrastruktur zu investieren. Gelassen reagierte der Aktienmarkt auf durchwachsene US-Daten vom Tage. Nach der globalen Cyberattacke am Wochenende mauserten sich im Verlauf des Handels Titel aus dem Bereich Netzsicherheit zu den Tagesfavoriten. Symantec gewannen 3,2 Prozent, Palo Alto Networks 2,7 und FireEye 7,5 Prozent. Der Index Halbleiterbranche stieg um 1,3 Prozent. Tesla verloren nach einer Abstufung durch Morgan Stanley auf Equalweight 2,7 Prozent. Für Johnson & Johnson ging es dagegen um 2,7 Prozent aufwärts, nachdem JP Morgan die Pharmaaktie zum Übergewichten empfohlen hatte. Die US-Anleihen bewegten sich kaum.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.28 Uhr EUR/USD 1,0992 +0,1% 1,0977 1,0980 EUR/JPY 124,80 +0,1% 124,67 124,77 EUR/CHF 1,0940 +0,0% 1,0936 1,0946 GBP/EUR 1,1746 -0,0% 1,1749 1,1763 USD/JPY 113,53 -0,0% 113,58 113,65 GBP/USD 1,2911 +0,1% 1,2897 1,2915

Austral-Dollar und Euro werteten zum US-Dollar auf. Vor allem zu so genannten Rohstoffwährungen wie dem "Aussie" wertete der Greenback ab. Der ICE-Dollarindex büßte 0,3 Prozent ein. Der Euro werde von den jüngst positiven Wirtschaftsdaten aus der Eurozone gestützt, hieß es mit dem gleichzeitigen Verweis auf die eher durchwachsenen Daten aus den USA in jüngster Zeit. Die Gemeinschaftswährung ging im US-Handel zuletzt mit 1,0976 Dollar um nach Wechselkursen um 1,0932 zum Vorwochenschluss.

Am Dienstagmorgen baut der Euro seine Gewinne etwas aus und notiert dicht an der Marke von 1,10 Dollar. Beobachter verweisen auf das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron, bei dem sich beide auf die Zusammenarbeit bei Wirtschaftsreformen verständigt hätten, die das Wachstum der EU voranbringen sollten. Mit der Ernennung von Edouard Philippe zum neuen französischen Premierminister habe sich überdies die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Macron auch bei der Parlamentswahl im Juni eine Mehrheit erzielen werde, die es im ermöglichen würde, seine Reformpläne für Frankreich in die Tat umzusetzen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,32 49,16 +0,3% 0,16 -13,1% Brent/ICE 51,96 51,82 +0,3% 0,14 -11,3%

US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 48,91 Dollar, die global gehandelte Sorte Brent um 2,0 Prozent auf zuletzt 51,84 Dollar im US-Handel. "Die Signale der Opec und aus Russland sind überzeugend und eindeutig. Sie beseitigen einen substanziellen Teil der Unsicherheit über die anstehende Entscheidung im Mai", sagte Chefrohstoffanalyst Bjarne Schieldrop von SEB, nachdem sich Saudi-Arabien und Russland auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung um neun Monate verständigt hatten. Damit verlängert sich die Förderbremse von Ende Juni 2017 bis März 2018. Vor diesem Hintergrund dürfte der am Dienstag anstehende Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) über die globalen Ölvorräte besonders aufmerksam verfolgt werden. Es ist der letzte vor dem Opec-Treffen am 25. Mai.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,08 1.230,70 +0,2% +2,38 +7,1% Silber (Spot) 16,72 16,62 +0,6% +0,10 +5,0% Platin (Spot) 933,30 930,50 +0,3% +2,80 +3,3% Kupfer-Future 2,53 2,54 -0,4% -0,01 +0,4%

Von der guten Stimmung im Rohstoffsektor wurde auch das Gold erfasst. Der Preis der Feinunze legte den vierten Tag in Folge zum, diesmal um 0,2 Prozent auf knapp 1.231 Dollar zu. Der schwächere US-Dollar und die Spannungen mit Nordkorea hätten Argumente geliefert für den Kauf des Edelmetalls, hieß es im Handel.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

POLITIK DEUTSCHLAND

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat kleinen und mittleren Einkommen eine finanzielle Entlastung in Aussicht gestellt. Die "hart arbeitende Mitte dieses Landes" müsse entlastet werden, sagte Schulz im ZDF. Allerdings wandte sich Schulz gegen pauschale Steuersenkungen, wie sie von der Union gefordert werden. In einem ARD-Interview sagte er, dass die Pläne seiner Partei die Menschen "ganz konkret" etwa über die Abschaffung von Kitagebühren oder die Rückkehr zur gleichen Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber entlasten würden. Schulz bekräftigte, dass er die Milliardenüberschüsse des Staates vor allem in Investitionen in Bildung und Infrastruktur stecken wolle. In ihrem Programmentwurf treten die Sozialdemokraten für die Umwandlung des Ehegatten- in ein Familiensplitting ein, das vor allem auf die Förderung von Kindern ausgerichtet sein soll.

POLITIK DEUTSCHLAND / NRW

Nach ihrer Schlappe bei der Landtagswahl steht die nordrhein-westfälische SPD nicht für eine Koalition mit der CDU bereit. Dies beschloss der Landesvorstand nach Angaben eines Parteisprechers.

POLITIK DEUTSCHLAND / SAARLAND

Im Saarland kommt es zu einer Neuauflage der großen Koalition unter Führung der CDU. Drei Tage nach den Christdemokraten segneten die Delegierten des SPD-Landesparteitags in Neunkirchen am Montagabend den Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit ab. Am Dienstag ist die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags, am Mittwoch dann die Wiederwahl von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) geplant.

POLITIK FRANKREICH

Die Bewegung des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat eine vervollständigte Liste ihrer Kandidaten für die Parlamentswahl im Juni vorgestellt. Mit der neuen Liste geht La République en Marche auf Wünsche des Zentrumspolitikers François Bayrou mit seiner Partei MoDem ein, der sich mit einem ersten Listenentwurf in der vergangenen Woche nicht einverstanden gezeigt hatte. Der Politikveteran Bayrou unterstützte Macron im Präsidentschaftswahlkampf.

POLITIK NIEDERLANDE

Die Bemühungen zur Bildung einer Vier-Parteien-Koalition in den Niederlanden sind nach mehr als acht Wochen gescheitert. Der bisherige Minsiterpräsident Rutte wird nun vermutlich Gespräche mit kleineren Parteien wie der konservativen Christlichen Union aufnehmen, um eine - wenn auch sehr knappe - Parlamentsmehrheit zustande zu bekommen.

POLITIK USA

Einem Medienbericht zufolge soll Präsident Trump streng geheime Informationen an den russischen Außenminister Sergej Lawrow bei dessen Besuch im Weißen Haus weitergegeben haben. Es handele sich um Erkenntnisse über die IS-Miliz, die die USA von einem befreundeten ausländischen Geheimdienst erhalten hätten, berichtete die Washington Post. Das Weiße Haus wies den Bericht als "falsch" zurück.

POLITIK TÜRKEI

Gegen den Online-Chef der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet", Oguz Güven, ist Haftbefehl erlassen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, wird sich Güven wegen "Verbreitung von Propaganda für eine Terrororganisation" vor Gericht verantworten müssen. Güven wird ein Beitrag über den Tod des Staatsanwalts Mustafa Alper bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Woche zum Vorwurf gemacht.

POLITIK NORDKOREA

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas scharf verurteilt. In der einstimmig am Montag (Ortszeit) in New York verabschiedeten Erklärung wurden zudem Sanktionen wegen des "höchst destabilisierenden Verhaltens" Pjöngjangs gefordert.

EON

hat drei Euro-Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro platziert. Für die drei Papiere mit Laufzeiten bis 2021, 2024 und 2029 zahlt Eon Kupons zwischen 0,375 und 1,625 Prozent. Der Emissionserlös dient unter anderem der Finanzierung der geplanten Zahlung Mitte des Jahres im Zusammenhang mit der Übertragung von Entsorgungsverpflichtungen im Kernenergiebereich an den Bund.

WCM

hat im ersten Quartal alle Ergebniskennziffern gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Die Mieterlöse stiegen um 41 Prozent auf 10,8 Millionen Euro. Die operative Kennziffer Funds from Operations (FFO I) lag mit 5,8 Millionen Euro ebenfalls klar über dem Vorjahreszeitraum von 4,4 Millionen Euro.

FORD

will laut Kreisen rund 10 Prozent seiner weltweiten Belegschaft abbauen. Der Autobauer peilt in diesem Jahr Kostensenkungen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar an, um die Profitabilität im Jahr 2018 zu verbessern und damit auch den Aktienkurs wieder zu steigern.

