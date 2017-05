IRW-PRESS: Levon Resources Ltd.: Levon beginnt die Infill-Bohrkampagne 2017 im Bereich der Ressource Cordero zur Ermittlung verbesserter oberflächennaher Silber-, Zink-, Blei- und Goldgehalte und der Goldmineralisierung in den jüngsten Rhyolithen

Levon beginnt die Infill-Bohrkampagne 2017 im Bereich der Ressource Cordero zur Ermittlung verbesserter oberflächennaher Silber-, Zink-, Blei- und Goldgehalte und der Goldmineralisierung in den jüngsten Rhyolithen

Levon Resources Ltd. (Levon oder das Unternehmen) (TSX-Symbol: LVN; OTCQX: LVNVF) 15. Mai 2017, freut sich, den Beginn des 5.000 Meter umfassenden Kernbohrprogramms in der Silber-, Zink-, Blei- und Goldentdeckungszone Cordero 35 Kilometer nördlich von Hildalgo Del Parral im mexikanischen Chihuahua bekannt zu geben, wie vom Unternehmen am 4. April 2017 angekündigt wurde. Kernbohrlöcher auf jeweils 200 Metern sind als Infill-Bohrungen im zentralen Bereich der Ressource aus dem Jahr 2014 (siehe Pressemeldung vom 20. Oktober 2014) geplant, um bessere Ressourcengehalte in der Nähe der Oberfläche zu ermitteln. Die Bohrlöcher werden in den zentralen Bereich der Ressource, den Bereich des Cordero Felsic Dome Complex, niedergebracht, der vier vulkanische Intrusiv-Muttergesteinszonen (siehe Abbildung 1) umfasst. Sollten die Bohrungen erfolgreich sein, könnten die Ergebnisse die geschätzte Wirtschaftlichkeit eines anfänglichen Tagebaus, die von Independent Mining Consultants (IMC) aus Tucson (Arizona) bewertet wird, verbessern.

Aktuelle 2016 und 2017 durchgeführte geologische Detailkartierungen an der Oberfläche und ehemalige Bohrergebnisse lassen zahlreiche Intrusivkörper mit einem Durchmesser von jeweils mehreren Metern bis zu 150 Metern innerhalb des Cordero Felsic Dome Complex erkennen. Die Intrusivkörper sind grundsätzlich in hochgradige mineralisierte Kontaktbrekzien eingebettet, die von den in größeren Abständen niedergebrachten Ressourcenrasterbohrungen häufig verfehlt wurden. Die Infill-Bohrungen sind als geneigte Bohrlöcher in Abständen von jeweils 50 bis 75 Metern in den Zielgebieten im Bereich der Intrusivkörpergruppen zur Ermittlung besserer Gehalte des Mineralisierungsmaterials mit großen Tonnagen angelegt.

Eine dreidimensionale Neubewertung des gesamten für das Projekt vorliegenden Datenmaterials und die aktuellen geologischen Kartierungen ergeben, dass die jüngsten Intrusivkörper im Cordero Felsic Dome Complex und dem angrenzenden Diatrema Pozo de Plata verkieselte Rhyolithe darstellen, in die die beste Goldmineralisierung in der Ressource gelagert ist. Die bisherigen höchsten Goldwerte der Ressource stammen aus dem Diatrema Pozo de Plata. Innerhalb des Bereichs der Ressource erstreckt sich eine Hülle mit einem Goldwert von 0,07 g/t vom Diatrema durch die jüngsten verkieselten und geäderten Rhyolithdomen - die höchsten Punkte des Cordero Felsic Dome Complex - bis in den Cordero Dome. In den jüngsten Rhyolithen wurden bislang noch keine Bohruntersuchungen zur Prüfung der Goldmineralisierung absolviert. Etwa 50 % der für 2017 geplanten Bohrungen sollen einer ersten Ermittlung der Goldmineralisierung in diesen Rhyolithdomen im Cordero Felsic Dome Complex dienen.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39773/20170515 -LVN-PR-Final_DE_PRCOM.001.png

Abbildung 1: Für 2017 geplante Infill-Bohrlöcher im zentralen Bereich der Ressource Cordero zur Ermittlung von verbesserten Gehalten und oberflächennaher Goldmineralisierung

Über Levon Resources Ltd. Levon ist ein kapitalkräftiges Gold- und Edelmetallexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration des zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Zink-Blei-Hauptprojekts Cordero in der Nähe von Hidalgo Del Parral, Chihuahua, Mexiko, konzentriert. Cordero beherbergt eine Silber-, Zink-, Blei- und Goldlagerstätte auf Weltklasseniveau mit angezeigten Ressourcen im Umfang von 488,5 Mio. Unzen Silber, 9 Mrd. Pfund Zink, 4,7 Mrd. Pfund Blei und 1,37 Mio. Unzen Gold.

Levons neueste Mineralressourcenschätzung ist in einem technischen Bericht zu finden, die von IMC unter dem Titel Cordero Project September 2014 Mineral Resource Update, Chihuahua, Mexico mit Datum vom 15. Oktober 2014 veröffentlicht wurde und auf der Website des Unternehmens, www.levon.com, und bei SEDAR, www.sedar.com, unter dem Unternehmensprofil einzusehen ist.

Vic Chevillon, AIPG QPG # 11054, Vice President Exploration des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Weitere Informationen erhalten Sie über die IR-Abteilung des Unternehmens direkt unter +1-604-682-2991 oder der Hauptrufnummer 778-379-0040.

IM NAMEN DES BOARD Ron Tremblay ______________________________ Ron Tremblay President und Chief Executive Officer

Weder die Toronto Stock Exchange (TSX) noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition des Begriffs in den Bestimmungen der TSX) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Dies bezieht sich auch auf unsere Aussagen über den Umfang und zeitlichen Ablauf verschiedener Studien, einschließlich der PEA, sowie über Explorationsergebnisse, den möglichen Tonnengehalt, den Gehalt und die Zusammensetzung von Lagerstätten, den zeitlichen Ablauf, die Erstellung und den Umfang von Ressourcenschätzungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten am Tag der Veröffentlichung der Pressemitteilungen bzw. technischen Berichte. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen auf den Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Anfertigung dieser Aussagen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie dafür dar, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, aufgrund derer Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen implizit oder explizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39773 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39773&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA52749 A1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA52749A1049

AXC0035 2017-05-16/08:05