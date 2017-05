Börsianer lassen es nach der Rekordjagd zum Wochenstart am Dienstag erst einmal langsamer angehen. Der Dax dürfte nach Berechnung von Brokern und Banken unverändert in den Handel starten. Am Montag war der Leitindex um 0,3 Prozent auf 12.807,04 Zähler gestiegen und hat damit sein zuvor markiertes neues Hoch von 12.832 Punkten nur knapp verfehlt.

Den vollständigen Artikel lesen ...