Billigflieger erreichen in Deutschland immer neue Rekorde. Ryanair und Easyjet führen den Boom in ganz Europa an. Doch Newcomer wie Wizz Air oder Norwegian sorgen für einen immer hitzigeren Preiskampf.

Ryanair und Easyjet schieben einer Studie zufolge das Wachstum der Billigflug-Branche in Deutschland an. Im Winter habe die irische Airline die Zahl der Verbindung um ein Viertel und Rivale Easyjet um elf Prozent gesteigert, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Dienstag mit. "Das Streckennetz der Low-Cost-Carrier erreicht mit 518 unterschiedlichen Strecken ab Deutschland in einem Winterhalbjahr einen neuen Höchstwert", sagte Studienleiter Peter Berster.

Gezählt nach Starts komme die Fluglinie aus Dublin hierzulande unter den Günstigfliegern auf einen Marktanteil von 22 Prozent und Easyjet auf elf Prozent, sagte er. Unangefochtene Marktführer seien die Lufthansa-Töchter Eurowings und Germanwings, die zusammen die Hälfte des Marktes ...

