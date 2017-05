Zürich - Nach 18 Jahren an der Spitze von Schweiz Tourismus hat sich Jürg Schmid entschieden, die Organisation Ende Jahr zu verlassen um sich selbstständig zu machen. Die Suche nach einer Nachfolge wird umgehend in die Wege geleitet. Der Vorstand von Schweiz Tourismus bedauere den Entscheid von Jürg Schmid ausserordentlich, heisst es in einer Medienmitteilung.

Schmid wurde im Herbst 1999 zum Direktor von Schweiz Tourismus (ST) gewählt. Somit leitet er - mit einem Unterbruch von fünf Monaten im Jahre 2010 ...

