DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Ford will laut Kreisen rund 10 Prozent seiner weltweiten Belegschaft abbauen. Der Autobauer peilt in diesem Jahr Kostensenkungen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar an, um die Profitabilität im Jahr 2018 zu verbessern und damit auch den Aktienkurs wieder zu steigern. Die Stellenstreichungen, die bereits in dieser Woche angekündigt werden dürften, betreffen größtenteils festangestellte Mitarbeiter, wie mit den Plänen vertraute Personen sagten. Ob auch nach Stunden bezahlten Mitarbeiter in den Ford-Fabriken in den USA und im Ausland entlassen werden sollen, war unklar. Ford beschäftigt weltweit etwa 200.000 Mitarbeiter, die Hälfte davon in Nordamerika.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1. Quartal

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: +3,7% gg Vm zuvor: -6,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +3,6% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,3% zuvor: 76,1%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.397,00 -0,06% Nikkei-225 19.900,93 +0,16% Hang-Seng-Index 25.289,60 -0,32% Kospi 2.292,86 +0,10% Shanghai-Composite 3.077,02 -0,43% S&P/ASX 200 5.849,90 +0,20%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Erneut kein einheitliches Bild zeigt sich an den Börsen in Ostasien am Dienstag. In Tokio geht es für den Nikkei-225 nach zuletzt zwei Handelstagen mit Abgaben leicht nach oben. Dagegen gibt die Börse in Schanghai ihre Vortagesgewinne wieder ab. Auch in Sydney steht ein leichtes Plus auf der Kurstafel. Es sind vor allem die Energiewerte, die sich erneut mit Aufschlägen zeigen vor dem Hintergrund der weiter festen Ölpreise. Diese bauen nach der Vortagesrally die Gewinne noch leicht aus. Die zwischen dem größten Opec- und größten Nicht-Opec-Mitglied beschlossene Ausweitung der Begrenzung der Fördermenge um weitere neun Monate treibt hier die Notierungen weiter an. Allerdings muss die Opec auf dem anstehenden Treffen am 25. Mai der Vereinbarung noch zustimmen. In Schanghai-Composite belasten nun mit einem Tag Verzögerung die schwachen Konjunkturdaten des Vortages, heißt es zur Begründung. Unter deutlichem Abgabedruck steht die Toshiba-Aktie. Das Schicksal des stark angeschlagenen Toshiba-Konzerns ist ungewisser denn je. Denn der Streit mit Western Digital um ein Halbleiter-Gemeinschaftsunternehmen geht vor Gericht. Western Digital will den geplanten Verkauf verhindern, doch eine Trennung von der Chip-Sparte ist integraler Bestandteil des Toshiba-Rettungsplans. Zudem zeigen sich die Banken nun besorgt, ob der Konflikt rasch gelöst werden kann. Ein reibungsloser Verkauf des Chip-Geschäfts ist für Toshiba jedoch überlebenswichtig. Die Erlöse, die Analysten mit 15 bis 20 Milliarden Dollar beziffern, sollen die riesigen Verluste bei der US-Atomtochter Westinghouse Electric ausgleichen, die im März Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts beantragte.

US-NACHBÖRSE

Keine Reaktion zeigte die Ford-Aktie im nachbörslichen Handel am Montag auf eine Kreise-Meldung, wonach rund 10 Prozent der weltweiten Belegschaft abgebaut werden sollen. Der Aktienkurs von Ford ist in der dreijährigen Amtszeit von CEO Mark Fields gefallen und der Marktwert des Konzerns ist weit unter jene von Tesla und General Motors gesunken. Der Kurs zeigte sich bis 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com unverändert bei 10,94 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.981,94 0,41 85,33 6,17 S&P-500 2.402,32 0,48 11,42 7,30 Nasdaq-Comp. 6.149,67 0,46 28,44 14,24 Nasdaq-100 5.704,48 0,31 17,67 17,29 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 849 Mio 776 Mio Gewinner 2.225 1.307 Verlierer 741 1.676 Unverändert 124 104

Etwas fester - Steigende Ölpreise machten den Anlegern Mut. Zwar fielen die Aufschläge insgesamt eher moderat aus, sie reichten aber, um den S&P-500-Index und auch dem Nasdaq-Composite vorübergehend auf neue Allzeithochs zu hieven. Auslöser der steigenden Ölpreise war die Einigung der Ölländer Saudi-Arabien und Russland auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung um neun Monate. Tagessieger war zunächst der Energiesektor, der im Späthandel aber etwas zurückkam und 0,7 Prozent höher schloss. Der Index der Grundstoffindustrie stieg um 0,8 Prozent und profitierte von Plänen Chinas, massiv in die Infrastruktur zu investieren. Marktstratege Colin Cieszynski von CMC Markets, warnte davor, die Gewinne der Indizes zu hoch zu werten, denn noch kämpfe der S&P-500 mit der wichtigen 2.400er Marke und dem Dow sei es noch nicht wieder gelungen, die 21.000er Marke zurückzuerobern. Gelassen reagierte der Aktienmarkt auf durchwachsene US-Daten vom Tage. Nach der globalen Cyberattacke am Wochenende mauserten sich im Verlauf des Handels Titel aus dem Bereich Netzsicherheit zu den Tagesfavoriten. Symantec gewannen 3,2 Prozent, Palo Alto Networks 2,7 und FireEye 7,5 Prozent. Der Index Halbleiterbranche stieg um 1,3 Prozent. Tesla verloren nach einer Abstufung durch Morgan Stanley auf Equalweight 2,7 Prozent. Für Johnson & Johnson ging es dagegen um 2,7 Prozent aufwärts, nachdem JP Morgan die Pharmaaktie zum Übergewichten empfohlen hatte.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,30 0,8 1,29 9,6 5 Jahre 1,86 1,3 1,85 -6,6 7 Jahre 2,14 1,0 2,13 -10,6 10 Jahre 2,34 1,6 2,33 -10,2 30 Jahre 3,00 1,4 2,99 -6,3

Am Rentenmarkt tat sich wenig, die Notierungen gaben leicht nach, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte um einen Basispunkt auf 2,34 Prozent zu. Die Rentennotierungen waren am Freitag noch deutlich gestiegen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,0992 +0,1% 1,0977 1,0944 +4,5% EUR/JPY 124,80 +0,1% 124,67 124,37 +1,5% EUR/GBP 0,8514 +0,0% 0,8511 0,8468 -0,1% GBP/USD 1,2911 +0,1% 1,2897 1,2925 +4,6% USD/JPY 113,52 -0,1% 113,58 113,65 -2,9% USD/KRW 1117,80 -0,0% 1118,30 1122,69 -7,4% USD/CNY 6,8920 -0,0% 6,8931 6,8981 -0,8% USD/CNH 6,8872 -0,0% 6,8906 6,8964 -1,3% USD/HKD 7,7854 -0,0% 7,7876 7,7873 +0,4% AUD/USD 0,7420 +0,1% 0,7415 0,7417 +2,8%

Austral-Dollar und Euro werteten zum US-Dollar auf. Vor allem zu so genannten Rohstoffwährungen wie dem "Aussie" wertete der Greenback ab. Der ICE-Dollarindex büßte 0,3 Prozent ein. Der Euro werde von den jüngst positiven Wirtschaftsdaten aus der Eurozone gestützt, hieß es mit dem gleichzeitigen Verweis auf die eher durchwachsenen Daten aus den USA in jüngster Zeit. Die Gemeinschaftswährung ging im US-Handel zuletzt mit 1,0976 Dollar um nach Wechselkursen um 1,0932 zum Vorwochenschluss.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,30 49,16 +0,3% 0,14 -13,1% Brent/ICE 51,96 51,82 +0,3% 0,14 -11,3%

US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 48,91 Dollar, die global gehandelte Sorte Brent um 2,0 Prozent auf zuletzt 51,84 Dollar im US-Handel. "Die Signale der Opec und aus Russland sind überzeugend und eindeutig. Sie beseitigen einen substanziellen Teil der Unsicherheit über die anstehende Entscheidung im Mai", sagte Chefrohstoffanalyst Bjarne Schieldrop von SEB, nachdem sich Saudi-Arabien und Russland auf eine Verlängerung der Förderbegrenzung um neun Monate verständigt hatten. Damit verlängert sich die Förderbremse von Ende Juni 2017 bis März 2018. Vor diesem Hintergrund dürfte der am Dienstag anstehende Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) über die globalen Ölvorräte besonders aufmerksam verfolgt werden. Es ist der letzte vor dem Opec-Treffen am 25. Mai. Im asiatischen Handel ging es mit den Preisen noh weiter nach oben, wenn auch mit deutlich gebremstem Tempo.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.233,39 1.230,70 +0,2% +2,69 +7,1% Silber (Spot) 16,71 16,62 +0,6% +0,09 +4,9% Platin (Spot) 934,00 930,50 +0,4% +3,50 +3,4% Kupfer-Future 2,53 2,54 -0,4% -0,01 +0,4%

Von der guten Stimmung im Rohstoffsektor wurde auch das Gold erfasst. Der Preis der Feinunze legte den vierten Tag in Folge zum, diesmal um 0,2 Prozent auf knapp 1.231 Dollar zu. Der schwächere US-Dollar und die Spannungen mit Nordkorea hätten Argumente geliefert für den Kauf des Edelmetalls, hieß es im Handel. Im asiatischen Handel baute Gold die Gewinne noch leicht aus.

MELDUNGEN SEIT MONTAG, 20.00 UHR

POLITIK USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 16, 2017 01:41 ET (05:41 GMT)

Einem Medienbericht zufolge soll Präsident Trump streng geheime Informationen an den russischen Außenminister Sergej Lawrow bei dessen Besuch im Weißen Haus weitergegeben haben. Es handele sich um Erkenntnisse über die IS-Miliz, die die USA von einem befreundeten ausländischen Geheimdienst erhalten hätten, berichtete die Washington Post. Das Weiße Haus wies den Bericht als "falsch" zurück.

POLITIK TÜRKEI

Gegen den Online-Chef der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet", Oguz Güven, ist Haftbefehl erlassen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, wird sich Güven wegen "Verbreitung von Propaganda für eine Terrororganisation" vor Gericht verantworten müssen. Güven wird ein Beitrag über den Tod des Staatsanwalts Mustafa Alper bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Woche zum Vorwurf gemacht.

POLITIK NORDKOREA

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas scharf verurteilt. In der einstimmig am Montag (Ortszeit) in New York verabschiedeten Erklärung wurden zudem Sanktionen wegen des "höchst destabilisierenden Verhaltens" Pjöngjangs gefordert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2017 01:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.